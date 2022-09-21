رونالدو يُسعد «الطفل المولدوفي»

رضا سليم (دبي)

أقدم كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد على تصرف نبيل، بعدما أدخل السعادة في قلب طفل صغير قبل المواجهة التي جمعت بين يونايتد وشيريف تيراسبول المولدوفي في الدوري الأوروبي بالسماح بالتقاط صورة تذكارية معه، حيث تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه البرتغالي رونالدو وهو يخرج من الفندق الذي كان يقيم فيه فريقه مانشستر يونايتد في مولدوفا للتوجه لملعب المباراة قبل أن يحاول طفل صغير تجاوز الحاجز الأمني للقاء «الدون» وتعالت صيحات وتصفيق الجماهير بعدما قام بمعانقة الطفل.



ولم يكتف «الدون» بذلك حيث طلب الحصول على قلم قبل أن يصطحب الطفل حتى بوابة الحافلة الخاصة بفريق مانشستر يونايتد ليضع توقيعه على قميص الطفل الصغير في مشهد نال استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الفيديو على نطاق واسع.

كان رونالدو قد هشم هاتف طفل صغير في أبريل الماضي في ملعب جوديسون بارك بعد خروجه غاضباً من الهزيمة أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي، وهو ما أثار جدلاً واسعاً وقدم «الدون» الاعتذار للطفل في رسالة عبر «إنستجرام».

وتسلم رونالدو جائزة الهداف التاريخي لمنتخب بلاده من قبل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ونشر على حسابه في «إنستجرام» قائلاً: فخور بالفوز بجائزة أفضل هداف وطني وشكراً لجميع زملائي في الفريق والمدربين وعائلتي وأصدقائي وجميع المعجبين، معاً سنواصل تحطيم جميع الأرقام القياسية الممكنة.

وأضاف صاروخ ماديرا: كأس العالم 2022 لن يكون الأخير لي مع منتخب البرتغال وأريد التواجد في يورو 2024 وما زال أمامي ما بوسعي تقديمه.

وكشفت تقارير صحفية عن تواجد رونالدو على رأس قائمة اللاعبين المؤثرين من خلال استخدام تطبيق إنستجرام قبل انطلاق مونديال 2022 حيث يصل عدد متابعيه إلى 481 مليوناً وحقق زيادة 47% من المتابعين في العام الماضي ويحصل على أكثر من 3.5 مليون دولار لكل منشور، ويتواجد ميسي نجم سان جيرمان خلف رونالدو بحصوله على 360 مليون متابع بنسبة نمو 38% في العام الماضي، حيث يحصل على 2.6 مليون دولار لكل منشور