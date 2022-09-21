مبخوت يتصدر قائمة «دقة التسديدات»



مراد المصري (دبي)



ابتسمت فعالية التسديدات، مقارنة بعدد الأهداف المسجلة، في أول 3 جولات من «دوري أدنوك للمحترفين»، لمصلحة اللاعبين الأكثر دقة في تحويلها داخل الشباك، بصدارة بارزة لعلي مبخوت، وأرقام متميزة لثنائي الشارقة باكو ألكاسير، ولوان بيريرا.

وتصدر علي مبخوت مهاجم الجزيرة دقة تحويل التسديدات إلى أهداف، ليؤكد موقعه في صدارة هدافي الدوري، برصيد 6 أهداف، أحرزها من 13 تسديدة، بنسبة دقة بلغت 46 %.

احتاج لابا الذي يأتي ثانياً في ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف، إلى 19 تسديدة، من أجل الوصول إلى هذا العدد بنسبة بلغت 26% فقط، وهي ثاني أضعف نسبة بين قائمة اللاعبين الذين أحرزوا هدفين على الأقل إلى الآن.

جيلبرتو أوليفيرا مهاجم الوصل الذي أحرز 3 أهداف، احتاج إلى 13 تسديدة بنسبة 23%، وهي الأضعف بين من سجل هدفين على الأقل إلى الآن.

لوان بيريرا النجم المتميز في الشارقة، احتاج إلى 8 تسديدات فقط لتسجيل 3 أهداف، بنسبة 37.5%، فيما احتاج زميله باكو ألكاسير إلى 9 تسديدات فقط لتسجيل نفس العدد من الأهداف بنسبة 33,3%.

فيما تألق لورنسي دو لاعب البطائح، وسجل هدفين من 6 أهداف فقط، بنسبة 33%، واحتاج فابيو ليما لاعب الوصل إلى 8 تسديدات لتسجيل هدفين بنسبة 25%.

وبعيداً اللاعبين الذين سجلوا هدفين على الأقل، ما زال الحظ يعاند بعض الأسماء الأخرى التي كان يتوقع منهم تسجيل الأهداف، حيث لم يحرز أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة أي هدف رغم تسديده 10 مرات، فيما احتاج إيجور جيسوس «شباب الأهلي»، وجواو بيدرو «الوحدة» إلى 11 تسديدة لتسجيل هدف، وأحرز عمر خربين «شباب الأهلي» هدفاً من 10 تسديدات.

