فيدرر يسدل الستار على مسيرته عبر «زوجي ليفر»

برلين (د ب أ)

أكد نجم التنس السويسري المخضرم روجيه فيدرر أنه سينهي مسيرته الحافلة في الملاعب في وقت لاحق هذا الأسبوع عبر المشاركة في فئة الزوجي وليس الفردي في بطولة كأس ليفر.

وقال فيدرر (41 عاماً) في مقابلة مع وكالة أنباء «أس دي أيه» مساء الثلاثاء أنه طلب من بيورن بورج مشاركته في فئة الزوجي خلال البطولة التي يلتقي خلالها فريق أوروبا في مواجهة فريق العالم بين يومي الجمعة والأحد المقبلين في لندن.

وأوضح: «كان من الواضح مسبقاً أنني لن أستطيع المشاركة في فئة الفردي»، مشيراً إلى أن هذا كان السبب أيضا في عدم إسدال الستار على مسيرته من خلال بطولة بازل التي تستضيفها بلاده الشهر المقبل.

وأضاف النجم السويسري المخضرم: «من خلال الشكل الحالي لبطولة كأس ليفر أعتقد أن بإمكاني خوض منافسات الزوجي مساء الجمعة، سألت بيورن بورج عن إمكانية ذلك، وقد قال إنه مجرد حلم رؤيتي مجددا في ملاعب التنس، سأقوم بمحاولة».

وأكد اللاعب الفائز بعشرين لقباً في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى والذي ظل لفترات طويلة في صدارة التصنيف العالمي، أنه تدرب جيداً مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس لاعب الفريق الأوروبي يومي الاثنين والثلاثاء، مضيفاً: «فوجئت بمستواي».

وأعلن فيدرر الأسبوع الماضي قرار الاعتزال عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب خضوعه لعملية جراحية جديدة في الركبة، حيث ترجع أخر مشاركة له عبر نسخة 2021 من بطولة ويمبلدون، حين خرج من دور الثمانية من البطولة التي فاز بلقبها ثمان مرات، في رقم قياسي.

وأكد فيدرر أنه «على الأرجح لن» يكشف عن طبيعة المشاكل التي يعاني منها في الركبة، لأنها «شؤون خاصة».

ويضم الفريق الأوروبي في كأس ليفر، فيدرر وتسيتسيباس والإسباني رافاييل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش والاسكتلندي أندي موراي والنرويجي كاسبر رود، بينما يضم فريق العالم الكندي فيليكس أوجير الياسيم والأرجنتيني دييجو شوارتزمان والأسترالي أليكس دي مينور والثلاثي الأميركي تايلور فريتز وفرانسيس تيافوي وجاك سوك.