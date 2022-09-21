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الرياضي

«فلاش» تفتح باب المشاركة في «مبادلة العالمية للتنس»

«فلاش» تفتح باب المشاركة في «مبادلة العالمية للتنس»
21 سبتمبر 2022 12:15

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة فلاش للترفيه، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن فتح الباب أمام لاعبي التنس الهواة والنجوم الواعدين وعشاق الرياضة للمشاركة بالبطولة واختبار تجربة فريدة، ويأتي ذلك مع اقتراب موعد انطلاق الدورة الـ 14 من البطولة الرائدة على مستوى المنطقة.
وتتيح دورة هذا العام لعموم الفئات المجتمعية داخل الدولة التسجيل في ثلاثة برامج متميزة خلال الفترة المقبلة من خلال الموقع الإلكتروني mubadalawtc.com.
وتسعى الجهات المنظمة للبطولة إلى استقطاب الأطفال جامعي الكرات والمتطوعين واللاعبين الهواة الراغبين باختبار قدراتهم. وذلك قبل أقل من 90 يوماً على انطلاق البطولة التي تشهد مشاركة ستةٍ من أبرز لاعبي التنس واثنتين من أمهر اللاعبات في العالم، والذين يتنافسون على أرض ملعب مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بين 16 و18 ديسمبر.
ينطلق كأس مبادلة المجتمعي، البطولة السنوية لهواة التنس في 5 نوفمبر، وتستقطب ما يزيد على 300 من لاعبي التنس الواعدين.
وتتوزّع المنافسات التي تقام بنظام خروج المغلوب على ست فئات، هي: 10 سنوات فما دون (مختلط) و12 سنة فما دون (مختلط) و14 سنة فما دون (مختلط) وفردي السيدات وفردي الرجال وزوجي الكبار المختلط. ويحظى الفائزون بفرصة المشاركة في دورة تدريبية مع أحد أفضل لاعبي التنس المحترفين.
ويمكن للّاعبين الهواة في عمر ثماني سنوات فما فوق التسجيل حالياً عن طريق قبل اكتمال حجوزات.
فتح برنامج جامعي الكرات للأطفال أبواب التسجيل لليافعين ممن تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عاماً. وينطلق هذا البرنامج في مركز التنس الدولي تحت إشراف أكاديمية مدينة زايد الرياضية، حيث يتيح فرصة فريدة لقضاء الوقت مع ألمع نجوم رياضة التنس العالميين.
ويمضي الأطفال سبعة أسابيع في التدريب وصقل مهاراتهم استعداداً للبطولة الممتدة لثلاثة أيام، ما يمنحهم الفرصة لتعزيز التناسق البصري- الحركي وروح الفريق والانسجام والمرونة واللياقة البدنية، فضلاً عن تحسين قدراتهم وسلوكياتهم في أرض الملعب، ما يمثل عوامل مهمة في بطولات التنس عالمية المستوى.
ويمكن التسجيل حالياً ولغاية 30 سبتمبر الجاري.
وتسعى الجهات المنظمة للبطولة لإيجاد 150 متطوعاً للقيام بمهام متنوعة، بما في ذلك دعم عيادات اللاعبين وقيادة فريق المتطوعين والإشراف على أعمال قرية التنس وخدمات الضيوف والإرشاد والإعلان.
ويمكن التسجيل حالياً للمتطوعين ممن تزيد أعمارهم على 16 عاماً لغاية 14 أكتوبر أو بمجرد اكتمال الشواغر.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «ترتقي بطولة مبادلة العالمية للتنس إلى أكثر من مجرد فعالية تجمع أبرز اللاعبين العالميين، لتمثل تجربة تنس متكاملة تجمع مختلف النشاطات والفعاليات الرياضية التي تنسجم مع أهدافنا في الترويج لرياضة التنس ودعم تطوير أسلوب الحياة الصحي في المنطقة وتعزيز التواصل بين مختلف شرائح المجتمع».

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