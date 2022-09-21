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الرياضي

هيدينك: «الكنجارو» جاهز للقتال في المونديال

هيدينك: «الكنجارو» جاهز للقتال في المونديال
21 سبتمبر 2022 11:45

بريزبين (أ ف ب)

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يرى المدرب الهولندي السابق جوس هيدينك أن المنتخب الأسترالي «حاضر» بدنياً وجاهز «للقتال» في كأس العالم، المقررة نهاية العام الحالي في قطر، وذلك بعدما تابع عن كثب تدريباته استعداداً للقاء الودي ضد نيوزيلندا الخميس في بريزبين.
واستعان المنتخب الأسترالي بمدربه السابق هيدينك لمساعدته في التحضير لنهائيات مونديال قطر، وذلك استناداً الى التجربة الناجحة التي حققها معه، حين أعاده الى كأس العالم بعد غياب لمدة 32 عاماً بقيادته الى مونديال ألمانيا 2006 حيث وصل الى الدور ثمن النهائي.
وسيتولى الهولندي البالغ 75 عاماً مهمة مساعد المدرب جراهام أرنولد في المباراة التحضيرية الأخيرة للمنتخب على أرضه، قبل النهائيات العالمية الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ضد الجارة نيوزيلندا.
وقال هيدينك الأربعاء إن أرنولد «قام بعمل جميل للتأهل إلى كأس العالم، وهو الآن يعتمد بعض الشيء على حضورهم البدني والطريقة التي يتمرنون بها مع أنديتهم»، مضيفاً «لكن يبدو أنهم يتمتعون باللياقة البدنية والحيوية، إنهم جاهزون بدنياً وذهنياً، لا شك في أن الأستراليين هم دائماً ما يكونون حاضرين ذهنياً، إنهم مقاتلون».
وبالإضافة الى فترتيه كمدرب موقت لتشلسي الإنجليزي، أشرف هيدينك خلال مسيرته التدريبية الطويلة على العملاق الإسباني ريال مدريد ومواطنه أيندهوفن وفالنسيا الإسباني، الى جانب تدريبه منتخبات هولندا وروسيا وتركيا.
لكن قد تكون قيادته لمنتخب كوريا الجنوبية المضيف مشاركة مع اليابان لمونديال 2002 الى الدور نصف النهائي للنهائيات العالمية، أبرز انجازاته على الإطلاق.
ويعود هيدينك من اعتزاله التدريب لمساعدة أرنولد في هذه المباراة بسبب غياب مساعد الأخير الهولندي الآخر رينيه ميولنستين لتواجده في أوروبا من أجل متابعة منافسي أستراليا في المجموعة الرابعة المنتخبين الفرنسي حامل اللقب والدنماركي.
وأفاد أرنولد الذي كان أحد مساعدي هيدينك في مونديال ألمانيا 2006، أن لاعبيه يكنون احتراماً كبيراً لهيدينك وسيستمعون الى ما يقوله، مضيفاً «الأمر الأكثر أهمية هو أن ذهنية اللاعبين صحيحة. فهم لا يرون ذلك (وجود هيدينك والمباراة الودية) كحفلة راقصة».
وتابع: «سيوجه جوس بعض الرسائل القوية للاعبين، اليوم والليلة، حول ما حققه وما يلزم لتحقيق النجاح في كأس العالم».
وستكون مباراة الخميس الأخيرة لأستراليا على أرضها قبل كأس العالم، لكنها ستجدد الموعد مع الجارة نيوزيلندا التي فشلت في التأهل لقطر 2022، مرة أخرى الأحد في أوكلاند.
ويقام مونديال قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر، حيث يفتتح الأستراليون مشاركتهم الخامسة توالياً في النهائيات والسادسة في تاريخهم ضد فرنسا في 22 نوفمبر، قبل لقاء تونس في 26 منه والدنمارك في 30 منه.
 

جوس هيدينك
منتخب أستراليا
كأس العالم 2022
مونديال 2022
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