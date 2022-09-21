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الرياضي

كانافارو مدرب «درجة ثانية»

كانافارو مدرب «درجة ثانية»
21 سبتمبر 2022 10:30

 
روما (رويترز) 

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قالت وسائل إعلام إيطالية، إن فابيو كانافارو قائد المنتخب الإيطالي الفائز بكأس العالم 2006، سيتولى تدريب بينيفينتو المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم.
وأضافت أن مدافع ريال مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان السابق، الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية عام 2006، بعد أن قاد منتخب بلاده إلى المجد في كأس العالم في ذلك العام، سيوقع عقداً مع بينيفينتو لمدة عام ونصف العام.
وهبط بينيفينتو من دوري الدرجة الأولى الإيطالي في موسم 2020-2021 ويحتل حالياً المركز 13 في الدرجة الثانية.
بدأ كانافارو مسيرته التدريبية، بعد عامين من اعتزاله اللعب في 2011،
وعمل مساعداً لمدرب لشباب الأهلي الإماراتي، قبل أن يتولى تدريب جوانزو الصيني والنصر السعودي.
وفي 2019 عُين مدربا لمنتخب الصين، بالتزامن مع عمله في جوانزو، واستقال بعد أقل من شهرين للتركيز مع ناديه.
وقال كانافارو «49 عاماً» في فبراير الماضي، إنه مستعد للعودة إلى أوروبا لبدء مسيرته التدريبية من جديد.

إيطاليا
كانافارو
شباب الأهلي
يوفنتوس
إنتر ميلان
ريال مدريد
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