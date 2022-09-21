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الرياضي

ستونز.. «الانبهار» بـ «العقلية الفذة»!

ستونز.. «الانبهار» بـ «العقلية الفذة»!
21 سبتمبر 2022 11:00

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


تحدث قلب الدفاع الإنجليزي جون ستونز، عن مسيرته الطويلة مع مانشستر سيتي، والتي بدأها منذ انتقاله إلى الفريق قبل 6 سنوات، وتحديداً في 2016، قادماً من إيفرتون، وتطرق إلى حياته في ملعب «الاتحاد»، وعلاقته بالإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الذي لعب دوراً كبيراً في تطوير أداء الدولي الإنجليزي.
وكشف ستونز إلى أي مدى كان منبهراً بعقلية جوارديولا و«دماغه الكروية»، بعد أن عمل تحت قيادته طوال هذه السنوات الست، واعترف بأنه تعلم الكثير من مدرب برشلونة الأسبق.
وقال في حديث لقناة اليوتيوب الخاصة بموقع «جول العالمي»: كنت أعتقد أنني أعرف كرة القدم إلى درجة معقولة، بعد مغادرتي لإيفرتون، ولكنني اكتشفت بعد انتقالي إلى «السيتي»، وبدء التدريب تحت قيادة جوارديولا، أنني لا أعرف شيئاً على الإطلاق. 

وأضاف ستونز: «بيب» يملك عقلية فذة و«مخ كروي من الطراز الأول»، وله طريقة متميزة في التعامل مع الفرق المنافسة، أو في تكتيكات كل مباراة، لا أستطيع أن أشرحها بسهولة، ولكنها على أية حال طريقة تؤكد فهمه العميق لهذه اللعبة وأسرارها وخباياها، ولديه قدرة كبيرة في نقل كل ذلك إلى اللاعبين بسلاسة ويسر، ويعلمنا ما يريده وما يعتقد أنه «السليم» وما يؤمن به، شيء رائع لا يصدق. 

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وقال ستونز: جوارديولا ملتزم جداً، ومنضبط في عمله، ويهتم بكل التفاصيل الصغيرة، ولا يترك شيئاً للمصادفة، وهذا سر نجاحه خلال السنوات الست التي قضيتها لاعباً تحت قيادته، وهو يقوم بكل ذلك يومياً و اللاعبون يعرفون أنهم يتعلمون منه شيئاً جديداً، وستكون أمامنا فرصة للتحسن وتطوير الإداء. 

واختتم ستونز حديثه بقوله: تلك لمحة مختصرة عن عوامل النجاح التي حققها المدرب الإسباني مع اللاعبين الذين يعملون تحت قيادته.
يذكر أن جون ستونز المولود في 28 مايو 1994 «28عاماً« بمدينة بارنسلي الإنجليزية، بدأ مسيرته الاحترافية بنادي مسقط رأسه من 2011 إلى 2013، ثم انتقل إلى إيفرتون واستمر به حتى 2016، عندما اختاره جوارديولا للانضمام إلى «السيتي». 

ولعب ستونز لمنتخبات الشباب الإنجليزية تحت 19 و20 و21 سنة، وانضم للمنتخب الأول عام 2014، وشارك معه في مونديال روسيا 2018، ولعب حتى الآن 58 مباراة دولية وسجل 3 أهداف.
 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
إيفرتون
جون ستونز
بيب جوارديولا
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