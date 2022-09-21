كامافينجا من «المخيم» إلى «العالمية»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد عام على انتقال الدولي الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا إلى ريال مدريد، قادماً من رين، اعترف بأنه في غاية السعادة لوجوده في هذا النادي العريق، ووسط الكوكبة المتميزة من اللاعبين أصحاب الخبرة الذين استفاد منهم كثيراً، خلال هذه الفترة القصيرة.

وأبدى كامافينجا سعادته مجدداً لاستدعائه إلى قائمة منتخب فرنسا التي تشارك في مباراتين رسميتين خلال أيام، قبل التجمع الأخير الذي يسبق أنطلاق كأس العالم في نوفمبر المقبل.

ولأن كامافينجا كان مشغولاً بالعودة إلى منتخب «الديوك»، تحدث نيابة عنه جوناثان بارنيت وكيل أعماله، وهو بالمناسبة نفس وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل.

ورداً على الأسئلة التي وجهت إليه، ونقل موقع «ياهو سبورت» مقتطفات منها، قال بارنيت: من المؤكد مئة بالمئة أن ريال مدريد هو النادي المناسب لكامافينجا، والذي يتيح له مسيرة كروية رائعة.

وأضاف: إذا كنت تريد أن تصبح أفضل لاعب في العالم، أو على الأقل أحد أفضل اللاعبين، فإن الاختيار الأمثل لك أن تلعب في النادي الملكي.

وعن تأثير الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني على أداء كامافينجا، قال بارنيت: كارليتو مدرب قدير، ولعب دوراً مهماً في تقدم موكله، وتطور أداؤه في عامه الأول.

وعن فرص كامافينجا للحصول على جائزة «الفتى الذهبي» التي تُمنح كل عام لأفضل لاعب شاب تحت 20سنة، والتي ستعلن نتيجتها في مدينة تورينو الإيطالية 15 أكتوبر، قال بارنيت: سنرى ما سيحدث، ولكننا حتى الآن لا نعرف شيئاً، وأعتقد أنه من الأفضل ألا نحمّل كامافينجا ضغوطاً جديدة فوق التي ينوء بها كاهله، لكونه لاعباً في ريال مدريد.

ولأن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا استدعى كامافينجا مجدداً إلى معسكر «الديوك»، للعب آخر مباراتين رسميتين، قبل انطلاق كأس العالم، فقد سئل بارنيت، عما إذا كان يعتقد أن كامافينجا يستحق الذهاب إلى «المونديال»، قال: أتمنى أن يحدث ذلك، وأعتقد أن فرصته كبيرة لنيل هذا الشرف، لأنه لاعب جيد جداً، وأرى ضرورة مشاركته في كأس العالم، ولكن القرار النهائي بيد المدير الفني.

يذكر أن كامافينجا المولود في 10 نوفمبر 2002 «19عاماً»، بأحد مخيمات اللاجئين بمدينة ميكونج بأنجولا لأب وأم كونغوليين، ثم انتقلت أسرته إلى فرنسا، بينما كان في الثانية من عمره، بدأ مسيرته الاحترافية في رين عام 2018، وعمر 15 سنة، واستمر مع هذا الفريق حتى العام الماضي 2021 الذي انتقل فيه إلى ريال مدريد.

وحصل على الجنسية الفرنسية عام 2019، ما أتاح له تمثيل منتخب فرنسا تحت 21 سنة في نفس العام، واستدعاه ديدييه ديشامب للمرة الأولى في 27 أغسطس 2020 ليصبح أصغر لاعب يتم استدعاؤه لمنتخب «الديوك» منذ عام 1932.