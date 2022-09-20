«الانضباط» تمنح مهلة للوصل لتقديم «المذكرة الجوابية»

أبوظبي (الاتحاد)

منحت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، في اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، مهلة لنادي الوصل إلى 3 أكتوبر، لتقديم المذكرة الجوابية، بشأن الشكوى المقدمة من البطائح، على مشاركة اللاعب توماس شانكالاي في لقاء الفريقين ضمن الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين».

وبدأ الاجتماع باطلاع اللجنة على طلب التنحي المقدم من العضو حسن الشيباني، عن نظر الشكوى المقامة من البطائح ضد الوصل، المتعلقة بمشاركة شانكالاي لاعب «الإمبراطور» في المباراة.

واطلعت اللجنة على الشكوى المقامة من حتا ضد العروبة بدوري الدرجة الأولى، وقررت منح حتا مهلة حتى 26 سبتمبر الجاري، للرد على المذكرة التعقيبية.

واعتمدت لجنة الانضباط قرار لجنة الاعتراض على قرارات الحكم الذي تضمن إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب الشارقة سالم سلطان، خلال مباراة عجمان، وفرضت غرامة مالية على الشارقة قدرها 30 ألف درهم، لحصول لاعبيه على 6 بطاقات صفراء في مباراة واحدة، ووجهت لفت نظر للعين بسبب عبارات جماهيره غير المقبولة ضد حكم مباراة فريقه أمام الجزيرة، في الجولة الثالثة لـ«دوري أدنوك للمحترفين». ووجهت اللجنة لفت النظر لنادي دبا بسبب عدم وجود طبيب على دكة البدلاء في مباراته أمام الوصل في دوري المحترفين تحت 21 عاماً.

ووجهت لجنة الانضباط لفت نظر لنادي الفجيرة، لدخول بعض الجماهير إلى أرض الملعب «قرب خط التماس»، خلال مباراته أمام العروبة في دوري الشباب تحت 21 سنة، وفرضت اللجنة غرامة قدرها ألف درهم على نادي الشارقة، بسبب رش الملعب في غير الأوقات المحددة، من دون التنسيق مع مراقب مباراته أمام الذيد في دوري الناشئين تحت 17 عاماً، فيما وجهت لفت نظر لنادي حتا، لعدم توفيره مسعفاً في مباراته أمام مليحة في المسابقة ذاتها، مما تسبب في تأخر بدء المباراة لمدة 4 دقائق، كما وجهت لفت نظر لناديي الجزيرة وشباب الأهلي، بسبب عدم إدخالهما إصابة أحد لاعبيهما على النظام الإلكتروني الطبي لكرة القدم.

وعاقبت الوصل بعقوبتي لفت النظر والإنذار لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في دوري الناشئين تحت 17 عاماً، ودوري الأشبال تحت 13 عاماً «ب».