صالح الشرقي يجدد الثقة في إدارة «شطرنج الفجيرة»

الفجيرة (الاتحاد)

أصدر الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، راعي الحركة الرياضية في الفجيرة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، برئاسة الدكتور عبد الله علي آل بركت، رئيساً لمجلس الإدارة، ومحمد عبد الله محمد الزعابي، نائباً للرئيس، وعضوية إبراهيم جلال البلوشي، ومریم عبدالله المطروشي، وجاسم هيكل عبد الرحمن البلوشي، وذلك لمدة 4 سنوات. وتوجه مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور عبدلله آل بركت بالشكر والتقدير إلى أصحاب السمو الشيوخ على الثقة الغالية في الإدارة الجديدة لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.