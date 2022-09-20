موعدنا 26 نوفمبر 2023.. أبوظبي تنظم الجولة الأخيرة لـ«الفورمولا-1»

لندن (رويترز)

تنظم أبوظبي الجولة الأخيرة من بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات الموسم المقبل، والمقرر إقامتها 26 نوفمبر 2023. ويتألف جدول منافسات البطولة من 24 سباقاً، وهو رقم قياسي، بينها سباق جائزة موناكو الكبرى الذي ثارت حول مستقبله بعض الشكوك. وأصدر الاتحاد الدولي للسيارات الجدول، اليوم الثلاثاء، والذي يتضمن سباقا ليلياً للمرة الأولى في لاس فيجاس، المحطة قبل الأخيرة للموسم في نوفمبر، وهذا هو السباق الثالث الذي يُقام في الولايات المتحدة. وسينطلق الموسم في البحرين في الخامس من مارس، بينما يسدل سباق أبوظبي الستار على الموسم في 26 نوفمبر. وستقام جائزة موناكو الكبرى في 28 مايو ما بين إيمولا في إيطاليا وإسبانيا. ولا يتعارض جدول البطولة مع سباق لومان للتحمل الذي سيحتفل بمئويته عندما يقام في 10 و11 يونيو المقبل. وقال محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: وجود 24 سباقاً في جدول منافسات بطولة العالم 2023، دليل آخر على نمو وجاذبية الرياضة على المستوى العالمي. وأضاف ابن سليم: إضافة حلبات جديدة والاحتفاظ بالأحداث التقليدية يبرز حسن إدارة الاتحاد الدولي للسيارات للرياضة. وتعود قطر إلى جدول العام المقبل في الثامن من أغسطس بعدما غابت عن منافسات العام الجاري الذي تنظم فيه نهائيات كأس العالم لكرة القدم. ولا تزال الصين ضمن القائمة رغم حالة عدم اليقين التي تثيرها القيود المتعلقة بفيروس كورونا، بينما استبعد المنظمون فرنسا كما كان معلناً سلفاً.

جدول المنافسات

5 مارس - البحرين

19 مارس - السعودية (جدة)

2 أبريل - أستراليا (ملبورن)

16 أبريل - الصين (شنغهاي)

30 أبريل - أذربيجان (باكو)

7 مايو ميامي

21 مايو - إيميليا رومانيا (إيمولا)

28 مايو - موناكو

4 يونيو - إسبانيا (برشلونة)

18 يونيو - كندا (مونتريال)

2 يوليو تموز - النمسا (سبيلبرج)

9 يوليو - بريطانيا (سيلفرستون)

23 يوليو - المجر

30 يوليو بلجيكا (سبا-فرانكورشان)

27 أغسطس هولندا (تساندفورت)

3 سبتمبر - إيطاليا (مونزا)

17 سبتمبر - سنغافورة

24 سبتمبر - اليابان (سوزوكا)

8 أكتوبر - قطر

22 أكتوبر - الولايات المتحدة (أوستن)

29 أكتوبر - المكسيك

5 نوفمبر - البرازيل (إنترلاجوس)

18 نوفمبر - لاس فيجاس

26 نوفمبر - أبوظبي