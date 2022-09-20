«كرنفال ناجح» لشطرنج «فتيات الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)



نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة «كرنفال الشطرنج»، بالتعاون مع مركز الرحمانية، بهدف نشر ثقافة اللعبة بين الفتيات، من مختلف الأعمار السنية في الشارقة، وتضمنت الفعالية تدريب على اللعبة في الفترة الصباحية، ونظم النادي أيضاً البطولة المفتوحة في الفترة المسائية.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن الحدث يأتي ضمن فعاليات وأجندة النادي الرامية إلى نشر اللعبة بين الفتيات، من مختلف الأعمار وتنويع ثقافتهن بجانب الدراسة، ويواصل النادي نهجه للارتقاء بمستوى اللعبة، وزيادة نشرها بين الأجيال الجديدة ومن مختلف الأعمار.

وأضافت أن التجاوب الكبير من الأندية والمؤسسات مشجع للغاية في مواصلة مسيرة نشر اللعبة التي تمثل هدف للنادي، والأهم هو اكتشاف المواهب ورعايتها لوضعها على الطريق الصحيح، بما يصب في النهاية بمصلحة المنتخبات الوطنية، والتي تمثل هدفنا جميعاً.