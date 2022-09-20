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الرياضي

فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق «النوف 43»

فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق «النوف 43»
20 سبتمبر 2022 19:30

 

مصطفى الديب (أبوظبي)

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل لسباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي ينظمه النادي تحت رعاية كريمة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.
وينطلق السباق السبت المقبل لمسافة 22 ميلاً بحرياً، ومن المنتظر أن يشهد باب التسجيل إقبالاً كبيراً على المشاركة، كونه السباق الأول لهذه الفئة الكبيرة بعد العودة من الراحة الصيفية التي امتدت لأكثر من ثلاثة شهور.
من جهته وجه ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعاية سموه للسباق، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة الحدث وتحفز الجميع على المشاركة والتواجد في هذا المحفل التراثي الكبير.
وتوقع أن يشهد التسجيل إقبالاً كبيراً نظراً لكونه السباق الأول بعد العودة من الراحة، فضلاً عن أن سباقات فئة 43 قدماً دوماً ما تشهد مشاركة وتفاعلاً كبيراً للغاية.
وشدد على أن النادي يستعد بشكل جيد للسباق، مؤكداً أن الجميع سوف يخضع للفحوصات الفنية والتأكد من ملاءمة المحامل للمواصفات والقياسات الفنية لهذه الفئة.
وطالب الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة خلال السباق وفي وقت التجمعات للحد من انتشار كورونا، مشدداً على أن النادي اعتاد من الجميع الالتزام في مختلف السباقات والأحداث التي نظمها تحت مظلته في العامين الماضيين.

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
المحامل الشراعية
منطقة الظفرة
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