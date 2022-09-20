77 بطاقة صفراء «رقم قياسي» في «دوري أدنوك»



رضا سليم (دبي)



قفز معدل البطاقات الصفراء إلى رقم قياسي بعد 3 جولات من دوري أدنوك للمحترفين بعدما أشهر الحكام 77 بطاقة صفراء في وجه اللاعبين على مدار 21 مباراة بجانب إشهار البطاقة الحمراء 6 مرات، ويقترب المعدل من 4 بطاقات في المباراة وتحديداً بنسبة 3.6، وتعد هذه النسبة أعلى من الموسم الماضي الذي شهد في أول 3 جولات 65 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء.

ويتصدر الجزيرة والعين وبني ياس النسبة الأقل في الحصول على البطاقات الصفراء بمعدل 3 بطاقات لكل فريق وإن كان العين قد دخل قائمة البطاقات الحمراء بطرد بندر الأحبابي في مباراة الجزيرة بالجولة الثالثة، والسماوي ببطاقة حمراء للاعب أحمد أبو ناموس في الجولة الأولى أمام الوصل.

فيما يتصدر الشارقة قائمة الأندية الأكثر حصولاً على بطاقات بعدما نال 10 بطاقات صفراء وواحدة حمراء للاعب سالم سلطان، يليه عجمان برصيد 8 بطاقات صفراء ثم اتحاد كلباء ودبا الفجيرة وشباب الأهلي ولكل فرق 7 بطاقات ونال الفرسان واحدة حمراء للاعب أحمد جميل والنصر والبطائح 6 بطاقات ثم خورفكان 5 بطاقات وهناك 3 فرق حصلت على 4 بطاقات في 3 جولات هي الوحدة والوصل والظفرة وإن كان فارس الظفرة لديه واحدة حمراء للاعب ليونارد أوفور ونال الإمبراطور واحدة حمراء للاعب علي سالمين.

وهناك أندية خرجت بسجل خالي من البطاقات في بعض المباريات، منها العين والجزيرة في الجولة الأولى والبطائح بني ياس في الجولة الثانية والنصر في الجولة الثالثة.

وشهد الموسم الماضي إشهار 696 بطاقة صفراء خلال 182 مباراة بواقع 3.8 بطاقة في المباراة الواحدة، فيما بلغ عدد البطاقات الحمراء 49، وتصدر الوحدة القائمة بحصول لاعبيه على 62 بطاقة صفراء، وبني ياس ثانياً بـ61، والشارقة ثالثاً بـ58 بطاقة صفراء، واحتل الجزيرة الصدارة في البطاقات الحمراء بحصول لاعبيه على سبع بطاقات حمراء، تبعه الشارقة بست بطاقات، وخمس بطاقات لكل من الظفرة وفريق الإمارات.