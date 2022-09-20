الأربعاء 21 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الملا بطل العالم في مونديال الدراجات المائية

الملا بطل العالم في مونديال الدراجات المائية
20 سبتمبر 2022 16:45


أولبيا (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد: راحة المواطنين أولوية قصوى
حاكم عجمان: الإمارات منارة للعطاء

تمكن نجم فريق أبوظبي البحري المتسابق راشد الملا من حصد لقب فئة الحركات الاستعراضية في الجولة النهائية من بطولة العالم للدراجات المائية التي استضافتها مدينة أولبيا الإيطالية في جزيرة سردينا بالعلامة الكاملة، في جولة الختام ورفع رصيده للنقطة 100 معلنا عن فوزه بذهبية العالم في هذه الفئة، وإهداء الرياضة الإماراتية إنجازا ولقبا جديدا في الرياضة البحرية.
وحافظ الملا على اللقب للموسم الخامس على التوالي لفريق أبوظبي في فئة الحركات الاستعراضية بعد أن قدم الأداء الأفضل في جولة الختام ووصل للرصيد الأعلى من النقاط لدى اللجنة التحكيمية ليكون صاحب أجمل استعراض.
وهنأ سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية الملا على الإنجاز الذي حققه في الجولة الختامية من البطولة في فئة الحركات الاستعراضية وتألقه بين كافة المشاركين في هذه الفئة، وأكد أن إنجاز الملا يكمل سلسلة تفوق وتألق فريق أبوظبي بحصد الذهب والمراكز الأولى في القارة العجوز وقال: بعد يوم فقط من فوز منصور المنصوري بذهبية العالم في منافسات الفورمولا2، اكتملت الفرحة أيضا، واستمرت بحصد الملا ذهبية الحركات الاستعراضية، واستمرار الريادة لفريقنا في أبرز البطولات الدولية البحرية.
وقال الرميثي: فوز فريق أبوظبي انتصار للرياضة الإماراتية، وإثبات علو كعب الفريق على بقية المشاركين، ما يعكس الاهتمام والدعم المتواصل للقيادة الرشيدة لقطاع الرياضات البحرية، والاهتمام بتوفير كل الدعم للشباب في مشاركاتهم المختلفة، وشدد على أن صناعة الأبطال وكوادر الوطن فن يبدع في صياغته فريق أبوظبي دوما لا سيما مع الأجيال الشابة دوما للاستمرار في المنافسة، وتقديم الأفضل لرفع اسم الإمارات عاليا دوما في كافة المنافسات البحرية.
الجدير بالذكر أن فريق أبوظبي قد حقق ذهبيتين في نفس الأسبوع بعد أن حصد منصور المنصوري لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 في الجولة الختامية للبطولة في البرتغال وتحقيق الملا للقب الحركات الاستعراضية في إيطاليا، ويتطلع الفريق لاستمرار عجلة الانتصارات من خلال مشاركته نهاية الأسبوع المقبل في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 وبحضور ومشاركة نجمه المخضرم ثاني القمزي وشون تورنتي، حيث ستقام الجولة في مدينة سان نازارو في إيطاليا.

الإمارات
أبوظبي
الدراجات المائية
راشد الملا
بطولة العالم للدراجات المائية
آخر الأخبار
رئيس الدولة في صورة جماعية مع السفراء الجدد بحضور سيف بن زايد ومنصور بن زايد (تصوير: محمد الحمادي وراشد المنصوري وريان كارتر)
الإمارات
محمد بن زايد: راحة المواطنين أولوية قصوى
اليوم 02:14
حاكم عجمان خلال استقبال وفد الهلال بحضور عمار النعيمي وحمود الجنيبي (وام)
الإمارات
حاكم عجمان: الإمارات منارة للعطاء
اليوم 02:14
محمد بن حمد خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد الفجيرة يعزي بوفاة عائشة بنت عبيد بن جمعة
اليوم 02:14
«الهلال» الإماراتي يعزز جهوده للحد من تداعيات سيول باكستان
الإمارات
«الهلال» الإماراتي يعزز جهوده للحد من تداعيات سيول باكستان
اليوم 02:14
في حال تم تعرض أي شخص للسعة ينبغي نقل المصاب فوراً نحو أقرب مستشفى (من المصدر)
الإمارات
«بيئة أبوظبي» تحذر من الاقتراب من «قناديل البحر»
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©