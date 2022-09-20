الملا بطل العالم في مونديال الدراجات المائية



أولبيا (الاتحاد)

تمكن نجم فريق أبوظبي البحري المتسابق راشد الملا من حصد لقب فئة الحركات الاستعراضية في الجولة النهائية من بطولة العالم للدراجات المائية التي استضافتها مدينة أولبيا الإيطالية في جزيرة سردينا بالعلامة الكاملة، في جولة الختام ورفع رصيده للنقطة 100 معلنا عن فوزه بذهبية العالم في هذه الفئة، وإهداء الرياضة الإماراتية إنجازا ولقبا جديدا في الرياضة البحرية.

وحافظ الملا على اللقب للموسم الخامس على التوالي لفريق أبوظبي في فئة الحركات الاستعراضية بعد أن قدم الأداء الأفضل في جولة الختام ووصل للرصيد الأعلى من النقاط لدى اللجنة التحكيمية ليكون صاحب أجمل استعراض.

وهنأ سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية الملا على الإنجاز الذي حققه في الجولة الختامية من البطولة في فئة الحركات الاستعراضية وتألقه بين كافة المشاركين في هذه الفئة، وأكد أن إنجاز الملا يكمل سلسلة تفوق وتألق فريق أبوظبي بحصد الذهب والمراكز الأولى في القارة العجوز وقال: بعد يوم فقط من فوز منصور المنصوري بذهبية العالم في منافسات الفورمولا2، اكتملت الفرحة أيضا، واستمرت بحصد الملا ذهبية الحركات الاستعراضية، واستمرار الريادة لفريقنا في أبرز البطولات الدولية البحرية.

وقال الرميثي: فوز فريق أبوظبي انتصار للرياضة الإماراتية، وإثبات علو كعب الفريق على بقية المشاركين، ما يعكس الاهتمام والدعم المتواصل للقيادة الرشيدة لقطاع الرياضات البحرية، والاهتمام بتوفير كل الدعم للشباب في مشاركاتهم المختلفة، وشدد على أن صناعة الأبطال وكوادر الوطن فن يبدع في صياغته فريق أبوظبي دوما لا سيما مع الأجيال الشابة دوما للاستمرار في المنافسة، وتقديم الأفضل لرفع اسم الإمارات عاليا دوما في كافة المنافسات البحرية.

الجدير بالذكر أن فريق أبوظبي قد حقق ذهبيتين في نفس الأسبوع بعد أن حصد منصور المنصوري لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 في الجولة الختامية للبطولة في البرتغال وتحقيق الملا للقب الحركات الاستعراضية في إيطاليا، ويتطلع الفريق لاستمرار عجلة الانتصارات من خلال مشاركته نهاية الأسبوع المقبل في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 وبحضور ومشاركة نجمه المخضرم ثاني القمزي وشون تورنتي، حيث ستقام الجولة في مدينة سان نازارو في إيطاليا.