إطلاق دوري الإمارات للترايثلون بـ 7 جولات



مصطفى الديب (أبوظبي)



أعلن اتحاد الترايثلون عن إطلاق دوري من ثماني جولات بداية من الأول من أكتوبر المقبل، وكشف الاتحاد عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس بمقر مجلس أبوظبي الرياضي بالعاصمة أبوظبي.

حضر المؤتمر خالد الفهيم رئيس اتحاد الترايثلون، وعبد الله البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد الكمالي المدير التنفيدي لشركة القدرة للخدمات الرياضية، ورن رئيس شركة سوبر سبورت للخدمات الرياضية، نيكولاس رئيس شركة جريت آند تونيك دوت كوم.

كما أعلن المؤتمر عن الزي الرسمي لفريق الإمارات المشارك في بطولة العالم للفئات العمرية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في الفترة من 23 وحتى 26 نوفمبر المقبل.

وتتواصل منافسات دوري الترايلثون حتى مارس المقبل، وحدد الاتحاد الشروط الفنية للمشاركة في فئة المحترفين، كما حدد شروط المشاركة في السباقات المجتمعة.

وتعد خطوة إقامة دوري منتظم هامة على طريق المساهمة في توسيع قاعدة الممارسين لهذه الرياضة، فضلاً على تمكين المدربين من اختيار عناصر مميزة لتمثيل المنتخبات الوطنية في ظل الطفرة التي يعيشها «تريثلون الإمارات» حالياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وتنطلق الجولة الأولى من الدوري في العاصمة أبوظبي وتحديداً من جزيرة الحديريات بالأول من أكتوبر المقبل، فيما ستكون الجولة الثانية بعجمان في الثاني من الشهر نفسه، أما الجولة الثالثة فتنطلق 23 أكتوبر بمنطقة الممزر في دبي، وتقام رابع الجولات بالفجيرة في الثاني عشر من نوفمبر المقبل، وفي اليوم التالي تقام الجولة الخامسة بإمارة الشارقة وتحديداً في كلباء، أما سادس الجولات فتقام في العشرين من نوفمبر المقبل بغنتوت، وحدد الاتحاد رأس الخيمة لاستضافة الجولة السابعة في الخامس عشر من يناير من العام المقبل، أما آخر جولات الموسم فستكون في منطقة الممزر بتاريخ 12 من مارس من العام المقبل.

من جهته، أكد عبد الله البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الترايثلون، أن البطولة تعد نواة لمزيد من التطور والتميز للعبة الترايثلون، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى للمضي قدماً في تطوير اللعبة ومزيد من الانتشار للترايثلون، خاصة مع حالة التوهج التي تعيشها الرياضة داخل الإمارات.

ووجه الشكر إلى الشركاء على الدعم الدائم والعمل الكبير في سبيل تنفيذ استراتيجية الاتحاد الرامية لتطوير اللعبة ومضاعفة أعداد الممارسين في فترة وجيزة.