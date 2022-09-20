كأس أم الإمارات للجو جيتسو ينطلق الجمعة بمهرجان الصغار



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد الجو جيتسو عن تنظيم كأس أم الإمارات للجو جيتسو يومي السبت والاحد المقبلين في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، وسط مشاركة مئات اللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وتقام المنافسات ضمن 3 فئات هي الناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً، ومن المتوقع أن تشهد البطولة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى الاتحاد وكل الأندية بما تحمله من اسم غال على نفوس الجميع، الكثير من الندية والحماس مع مشاركة عدد من اللاعبات المصنفات والمنتسبات إلى المنتخب الوطني.

ويقام مهرجان أم الإمارات للجو جيتسو الذي يستهدف الأطفال والبراعم من عمر 4 – 13 عاما يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر الجاري، في خطوة تواكب حرص الاتحاد ورؤيته حول الاستثمار في الفئات العمرية الصغيرة باعتبارها تمثل مستقبل الرياضة للدولة.

وعن انطلاقة البطولة يقول يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد: «تعتبر بطولة كأس أم الإمارات المنصة المثالية الأبرز لتسليط الضوء على المواهب الرياضية النسائية الصاعدة وصناعة البطلات لمد المنتخبات الوطنية بلاعبات قادرات على المنافسة على أعلى المستويات والوصول إلى منصات التتويج».

وأضاف: «شهدت البطولة منذ انطلاقتها قبل عدة أعوام قفزات نوعية على صعيد التطور في المستوى الفني والتنظيمي، وساهمت في إبراز الدور المحوري الذي تلعبه بنات الإمارات في الساحة الرياضية، وقدرتهن على الإبداع والتميز على البساط، لذلك كان الاتحاد من أوائل الجهات الرياضية التي دعمت الرياضة النسائية إلى أبعد الحدود، ووفرت لها أفضل بيئة مثالية لاكتشاف المواهب وتطويرها، وتعزيز استعداداتهن للتألق في المنافسات المحلية والعالمية، ورفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الرياضية المختلفة».

وفيما يتعلق بمهرجان الصغار الذي يضاف للمرة الأولى إلى فعاليات كأس أم الإمارات للجو جيتسو، أكّد البطران أن فئة البراعم والأطفال الصغار تعكس مدى اهتمام الاتحاد بتلك الشريحة وتترجم جدية استراتيجيته في الاهتمام بالبراعم في مراحلهم الأولى لربطهم باللعبة منذ الصغر.

من جانبه، توجه هشام حمود الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل»، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على ما يقدمه من دعم لامحدود للرياضة والرياضيين عامة ورياضة الجو جيتسو خاصة، مشيداً بالشراكة الناجحة والمتميزة مع اتحاد اللعبة، وما يقوم به الاتحاد من دور إيجابي في نشر اللعبة، وتعاونه التام مع شركاء النجاح من أجل مواصلة التميز وتحقيق أفضل النتائج على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

كما أكد حمود أهمية المكانة التي تتمتع بها بطولة «أم الإمارات» للجو جيتسو على مستوى الدولة، خاصة وأنها تحمل اسماً غالياً على قلوب كل أبناء الوطن، متمنياً التوفيق لجميع المشاركات وأن تستكمل البطولة مشوار نجاح الموسم الحالي.

بدوره، قال الدكتور غانم الحساني، المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: «يمثل كأس أم الإمارات للجو جيتسو أحد أبرز المحافل الرياضية المحلية الهامة التي تسهم في بناء المواهب وصقل المهارات الرياضية، فضلاً عن مواصلة الدعم والتمكين للمواطنات الإماراتيات وتحفيز الأطفال والشباب على الانخراط في الرياضات والأنشطة البدنية. وتأتي مشاركتنا في هذا الحدث بصفتنا أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات وكشريك أساسي لهذه البطولة منذ العام 2016، وتأكيداً لالتزامنا الراسخ بدعم رؤية حكومة أبوظبي بتعزيز نمط حياة صحي ومتوازن لدى أبناء الإمارة والحفاظ على صحة ولياقة أفراد المجتمع بصورة عامة. ونحن سعداء للغاية برؤية هذا المستوى المتقدم من المواهب الواعدة التي سترتقي بهذه الرياضة وتعزز مكانة الدولة الرائدة على خريطة المشهد الرياضي الإقليمي والعالمي.»

وقال طلال مرعب، نائب رئيس أول مبيعات «جاكوار» و«لاند روڤر» في شركة «الطاير للسيارات»، بالنيابة عن شركة «بريمير موتورز»، الوكيل الرسمي في أبوظبي: «ندعم رؤية الاتحاد واتخاذهم الخطوات المهمة على مر السنين لتشجيع بنات الإمارات على المشاركة في الأنشطة الرياضية. ومثل العديد من بطولات الجو جيتسو التي ينظمها الاتحاد، تعتبر بطولة كأس أم الإمارات منصة متميزة لاختبار مهارات جيل الشباب، وفرصة لاكتشاف المواهب والكفاءات الرياضية الناشئة، وتمكين المجتمع من تبني أسلوب حياة رياضي نشط. نتمنى للمشاركين كل التوفيق في خوص منافسات ناجحة».

ويستقطب مهرجان الصغار ضمن بطولة أم الإمارات نحو 400 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات، ويعكس الإقبال الكبير على المشاركة، الوعي المتنامي للأسر والعائلات بأهمية رياضة الجو جيتسو وتأثيرها الإيجابي على سلوك وشخصية الأبناء ولياقتهم البدنية وصحتهم الجسدية والنفسية.

وتمثل بطولة كأس أم الإمارات التي تبلغ جوائزها 460 ألف درهم قاعدة مهمة لتعزيز جاهزية اللاعبات المشاركات في عدد من الاستحقاقات المهمة وعلى رأسها بطولتا العالم وعالمية أبوظبي للمحترفين.