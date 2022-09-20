«الشارقة الرياضي» يطلق «الضواحي الإلكترونية»



الشارقة (الاتحاد)



يطلق مجلس الشارقة الرياضي بطولة الضواحي لكرة القدم الإلكترونية، بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى، من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل، وتستهدف مشاركة 50 لاعباً من كل ضاحية، بمشاركة 10 ضواح في إمارة الشارقة، وتم رصد جوائز نقدية وعينية للفائزين، حيث يحصل الأول على 10 آلاف درهم، والثاني على 7 آلاف، والثالث على 4 آلاف والرابع على 1500 درهم.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: سعداء لتنظيم البطولة في نسختها الأولى، من واقع حرص المجلس على التطوير المستمر والتنوع في الفعاليات والأنشطة في مختلف الرياضات.

وأضاف: نسعى للتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات والاتحادات الرياضية بالدولة واستقطاب الفعاليات والأنشطة الجديدة في مختلف الرياضات، ونتطلع إلى تقديم كل ما من شأنه تطوير الألعاب وتوسيع قاعدتها وتحقيق رسالتها، وكيفية استثمار البنية التحتية المتميزة لمرافق ومنشآت الإمارة.