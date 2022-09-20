ماكينتيري يتقدم 58 خطوة إلى «دبي العالمي للجولف»



دبي (الاتحاد)



حصد الاسكتلندي روبرت ماكينتيري لقب بطولة إيطاليا المفتوحة للجولف، ليقطع 58 خطوة، ويصبح في المركز 15 في ترتيب جولة «دي بي وورلد»، ويقترب من التأهل إلى بطولة جولة «دي بي وورلد» الختامية للموسم التي تقام في عقارات جميرا للجولف من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار.

جاء فوز ماكينتيري باللقب في ملعب ماركو سيموني في العاصمة الإيطالية روما، بعدما حقق أداءً قوياً في الجولة الرابعة والأخيرة، محققاً 8 ضربات تحت المعدل، ليفرض جولة فاصلة على الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك بعد تعادلهما بمجموع 14 ضربة تحت المعدل، وفي الجولة الفاصلة تفوق الاسكتلندي بأربع ضربات مقابل خمس.

أسهم فوز ماكينتيري في منح خدمة للإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، بعدما حرم فيتز باتريك صاحب المركز الثاني في ترتيب جولة دي بي وورلد هذا الموسم، من تقليص الفارق عن ماكلروي متصدر الترتيب، ليكتفي الإنجليزي بالحصول على 472 نقطة بقي فيها بالمركز الثاني بالجولة برصيد 3097 نقطة.

فيما نال ماكلروي الذي جاء ثالثاً في البطولة الإيطالية 212 نقطة، ليرفع إجمالي رصيده في صدارة ترتيب جولة دي بي وورلد هذا الموسم، بمجموع 3899 نقطة، وهو الذي يسعى للفوز بلقب الجولة للمرة الرابعة في مسيرته بعد أعوام بعد أعوام 2012 و2014 و2015.

ويتأهل أفضل 50 لاعباً إلى البطولة الختامية للموسم في دبي، وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد التي تقام برعاية موانئ دبي العالمي، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات: أبوظبي إتش إس بي سي، دبي ديزرت كلاسيك، رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وجولة دي بي وورلد، وجولة دي بي وورلد في عقارات جميرا للجولف