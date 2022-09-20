الأربعاء 21 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ماكينتيري يتقدم 58 خطوة إلى «دبي العالمي للجولف»

ماكينتيري يتقدم 58 خطوة إلى «دبي العالمي للجولف»
20 سبتمبر 2022 23:00

 
دبي (الاتحاد)


حصد الاسكتلندي روبرت ماكينتيري لقب بطولة إيطاليا المفتوحة للجولف، ليقطع 58 خطوة، ويصبح في المركز 15 في ترتيب جولة «دي بي وورلد»، ويقترب من التأهل إلى بطولة جولة «دي بي وورلد» الختامية للموسم التي تقام في عقارات جميرا للجولف من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار.
جاء فوز ماكينتيري باللقب في ملعب ماركو سيموني في العاصمة الإيطالية روما، بعدما حقق أداءً قوياً في الجولة الرابعة والأخيرة، محققاً 8 ضربات تحت المعدل، ليفرض جولة فاصلة على الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك بعد تعادلهما بمجموع 14 ضربة تحت المعدل، وفي الجولة الفاصلة تفوق الاسكتلندي بأربع ضربات مقابل خمس.
أسهم فوز ماكينتيري في منح خدمة للإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، بعدما حرم فيتز باتريك صاحب المركز الثاني في ترتيب جولة دي بي وورلد هذا الموسم، من تقليص الفارق عن ماكلروي متصدر الترتيب، ليكتفي الإنجليزي بالحصول على 472 نقطة بقي فيها بالمركز الثاني بالجولة برصيد 3097 نقطة. 

أخبار ذات صلة
قانون اتحادي لتحفيز الشركات العائلية على الإدراج في الأسواق المالية
اتفاقية لبناء نظام محايد الكربون لتحلية المياه بدبي

فيما نال ماكلروي الذي جاء ثالثاً في البطولة الإيطالية 212 نقطة، ليرفع إجمالي رصيده في صدارة ترتيب جولة دي بي وورلد هذا الموسم، بمجموع 3899 نقطة، وهو الذي يسعى للفوز بلقب الجولة للمرة الرابعة في مسيرته بعد أعوام بعد أعوام 2012 و2014 و2015.
ويتأهل أفضل 50 لاعباً إلى البطولة الختامية للموسم في دبي، وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد التي تقام برعاية موانئ دبي العالمي، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات: أبوظبي إتش إس بي سي، دبي ديزرت كلاسيك، رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وجولة دي بي وورلد، وجولة دي بي وورلد في عقارات جميرا للجولف

 

دبي
إيطاليا
الجولف
روري ماكلروي
آخر الأخبار
رئيس الدولة في صورة جماعية مع السفراء الجدد بحضور سيف بن زايد ومنصور بن زايد (تصوير: محمد الحمادي وراشد المنصوري وريان كارتر)
الإمارات
محمد بن زايد: راحة المواطنين أولوية قصوى
اليوم 02:14
حاكم عجمان خلال استقبال وفد الهلال بحضور عمار النعيمي وحمود الجنيبي (وام)
الإمارات
حاكم عجمان: الإمارات منارة للعطاء
اليوم 02:14
محمد بن حمد خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد الفجيرة يعزي بوفاة عائشة بنت عبيد بن جمعة
اليوم 02:14
«الهلال» الإماراتي يعزز جهوده للحد من تداعيات سيول باكستان
الإمارات
«الهلال» الإماراتي يعزز جهوده للحد من تداعيات سيول باكستان
اليوم 02:14
في حال تم تعرض أي شخص للسعة ينبغي نقل المصاب فوراً نحو أقرب مستشفى (من المصدر)
الإمارات
«بيئة أبوظبي» تحذر من الاقتراب من «قناديل البحر»
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©