آدم ييتس ينضم إلى «دراجات الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)

تعاقد فريق الإمارات مع الدراج البريطاني آدم ييتس، لمدة 3 سنوات، تنتهي بانتهاء موسم عام 2025.

وينحدر آدم «30 عاماً» من مدينة بيري في إنجلترا، وهو دراج متخصص بسباقات التسلق يحمل في سجله 18 فوزاً في السباقات الاحترافية، بما في ذلك فوزه في كل من جولة ألمانيا وجولة كاتالونيا وطواف الإمارات، فضلاً عن انضمامه مرتين إلى قائمة الخمسة الأوائل في جولة فرنسا، وسبق أن فاز في عدد من أبرز سباقات اليوم الواحد، بما في ذلك سباق سان سيباستيان الكلاسيكي.

وبفضل قدراته الفريدة في سباقات التسلق، من المتوقع أن يمثّل ييتس إضافة مهمة إلى تشكيلة فريق الإمارات من شأنها أن تدفع طموحات الفريق قدماً.

وقال آدم ييتس: أتطلع إلى انضمامي لفريق الإمارات، وشهدت نمو الفريق على مدى السنوات الماضية، ولم أكن لأفوت فرصة الانضمام إليه، أشعر بأنني أقترب من سنوات الذروة في مسيرتي الرياضية، وسيكون فريق الإمارات دافعاً لي لأحقق إمكاناتي فيها، وأتطلع إلى المشاركة في السباقات، إلى جانب بعض من أبرز الدراجين، والمساهمة في رحلة الفريق نحو احتلال المركز الأول بين فرق الدراجات في العالم.

ومن جانبه، قال ماورو جيانيتي، الرئيس التنفيذي ومدير فريق الإمارات: سعداء بانضمام آدم إلى صفوف فريقنا في السنوات المقبلة، ويتمتع الدراج بقدرات متميزة مكّنته من تحقيق أفضل النتائج في مجموعة واسعة من السباقات، وأثبت قدراته ومواهبه الميزة في مختلف السباقات، وجميعاً نعرف مهارته الفريدة، وواثقون من قدرته على تعزيز قدرات الفريق في السنوات المقبلة.