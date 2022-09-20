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درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»

درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
20 سبتمبر 2022 14:30

علي معالي (دبي)

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يقدم الحارس درويش محمد مستوى رائعاً، أسهم في قيادة الشارقة إلى صدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، في ظل غياب عادل الحوسني الذي يخضع حالياً لمراحل تأهيل بعد الجراحة التي خضع لها مع نهاية الموسم الماضي.
ما يقدمه درويش في الوقت الراهن، أعاد له الثقة التي افتقدها كثيراً بسبب جلوسه الطويل على «دكة البدلاء»، والتي كان لها تأثيرها السلبي على مستواه في ظهوره الأول، ومنذ غياب الحوسني عن الفريق عقب مباراة النصر ضمن «الجولة 20» من الدوري، وانتهت لمصلحة «الملك» بهدفين، تحمل درويش مسؤولية الدفاع عن عرين «الملك» في 6 مباريات بالموسم الماضي، واهتزت شباكه خلالها 4 مرات، وتألق في الموسم الحالي، وحافظ على نظافة شباكه في أول جولتين، قبل أن يستقبل هدفين أمام عجمان.
وانتقل درويش «27 عاماً» إلى الشارقة موسم 2020- 2021، قادماً من حتا، وقدم مستويات رائعة مع «الإعصار» جعلته الحارس الأساسي، في موسم 2019- 2020 ولعب 18 مباراة، كانت كفيلة بأن تجعل إدارة الشارقة تعاقد معه في الموسم التالي.
 

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
عادل الحوسني
حتا
النصر
عجمان
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