«النمور» يكرر سيناريو «النقاط الست»



فيصل النقبي (كلباء)



كرر اتحاد كلباء سيناريو موسم 2017-2018، بالحصول على 6 نقاط كاملة، في الجولات الثلاث الأولى، وسبق أن حقق «النمور» تحت قيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني فوزين على التوالي على الظفرة والإمارات، ضمن الجولتين الثانية والثالثة، ليصل إلى «النقطة السادسة»، بعد خسارة قاسية أمام الوحدة بالجولة الأولى وقتها.

ويقود اتحاد كلباء الآن المدرب الإيراني فرهاد مجيدي الذي خسر المباراة الأولى أمام البطائح بهدفين، قبل أن يتخطى الوحدة بهدف والظفرة بهدفين، ولم يحقق الفريق هذه النتائج في المواسم الأربعة السابقة، حيث دائماً ما يكون صاحب بداية متواضعة.

ويتطلع مجيدي إلى وصول الفريق لمرحلة المنافسة على أحد ألقاب الموسم، بالإضافة إلى مركز متقدم في ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين»،

ولا يعاني «النمور» إلا من مشكلة تتعلق بالجانب الهجومي، حيث صام الهداف التوجولي بينل مالابا عن التهديف في الجولات الثلاث، وغاب عن المشاركة أمام الظفرة، ويبدو أمر خروجه من القائمة وشيكاً، خلال الفترة المتبقية قبل إغلاق «الميركاتو الصيفي»