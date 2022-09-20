«رابطة الليجا» تدين «خطاب الكراهية»



مدريد (رويترز)

أدانت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم خطاب الكراهية، بعد تصوير جماهير أتلتيكو مدريد، وهي توجه إساءة عنصرية لمهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور خارج ملعب «متروبوليتانو» قبل مباراة «الديربي».

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الجماهير قلدت أصوات القردة وهتافات «مت يا فينيسيوس» طيلة المباراة التي فاز بها ريال مدريد 2-1.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: ندين كل ما حدث داخل الملعب وخارجه، نحن نعمل مع الأندية للحفاظ على كرة القدم ودية وممتعة، وخطاب الكراهية ليس له مكان في الدوري الإسباني، ونعمل مع الأندية والسلطات لتحديد أي حالة من هذا القبيل وتقديمها إلى العدالة.