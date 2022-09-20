الأربعاء 21 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الشباب» نجوم «الاستخلاص الناجح» في «دورينا»

«الشباب» نجوم «الاستخلاص الناجح» في «دورينا»
20 سبتمبر 2022 12:00

 
مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً  بخفض رسوم المهن الاجتماعية
«بيئة إنشائية آمنة» في حملة بالشارقة


شهدت الجولات الثلاث الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، العديد من الإحصائيات، وبعيداً عن الأهداف وغيرها من اللقطات التي تحظى باهتمام الجماهير، ظهرت أهمية عنصر حيوية الشباب بالنسبة للاستخلاص الناجح للكرة والذي يمنح الفرق ميزة على المدى الطويل.
وتصدر الشاب عبدالله حمد «21 عاماً» لاعب الوحدة القائمة، بقيامه بـ 11 استخلاصاً ناجحاً، وترجم جهوده بتسجيل هدف، رغم أنه لم يكن كافياً لتجنب «العنابي» الخسارة أمام شباب الأهلي، إلا أنه أثبت قدراته المتميزة في وسط الملعب.
وجاء ماجد الطنيجي «20 عاماً» لاعب النصر، في المركز الثاني، وقام بـ 10 استخلاصات ناجحة من المنافسين، خلال 200 دقيقة خاضها إلى الآن، ليثبت نفسه في تشكيلة «العميد».
وتساوى برصيد 8 استخلاصات، إريك «21 عاماً» لاعب العين، وماجد راشد «22 عاماً» لاعب الشارقة، ومعهما «الوافد الجديد» السلوفاكي فيليب كيس لاعب اتحاد كلباء، ويبلغ 31 عاماً.
ومن الأسماء الأخرى البارزة في القائمة عبدالله إدريس لاعب الجزيرة بـ 7 استخلاصات ناجحة، وبلال يوسف وعصام فائز «عجمان»، وعبدالله محمد «دبا»، وبوبليتي «الوصل»، ووليد القروي «الظفرة» بـ 6 افتكاكات ناجحة لكل منهم.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
النصر
العين
الشارقة
الجزيرة
اتحاد كلباء
آخر الأخبار
رئيس الدولة في صورة جماعية مع السفراء الجدد بحضور سيف بن زايد ومنصور بن زايد (تصوير: محمد الحمادي وراشد المنصوري وريان كارتر)
الإمارات
محمد بن زايد: راحة المواطنين أولوية قصوى
اليوم 02:14
حاكم عجمان خلال استقبال وفد الهلال بحضور عمار النعيمي وحمود الجنيبي (وام)
الإمارات
حاكم عجمان: الإمارات منارة للعطاء
اليوم 02:14
محمد بن حمد خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد الفجيرة يعزي بوفاة عائشة بنت عبيد بن جمعة
اليوم 02:14
«الهلال» الإماراتي يعزز جهوده للحد من تداعيات سيول باكستان
الإمارات
«الهلال» الإماراتي يعزز جهوده للحد من تداعيات سيول باكستان
اليوم 02:14
في حال تم تعرض أي شخص للسعة ينبغي نقل المصاب فوراً نحو أقرب مستشفى (من المصدر)
الإمارات
«بيئة أبوظبي» تحذر من الاقتراب من «قناديل البحر»
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©