«الشباب» نجوم «الاستخلاص الناجح» في «دورينا»



مراد المصري (دبي)



شهدت الجولات الثلاث الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، العديد من الإحصائيات، وبعيداً عن الأهداف وغيرها من اللقطات التي تحظى باهتمام الجماهير، ظهرت أهمية عنصر حيوية الشباب بالنسبة للاستخلاص الناجح للكرة والذي يمنح الفرق ميزة على المدى الطويل.

وتصدر الشاب عبدالله حمد «21 عاماً» لاعب الوحدة القائمة، بقيامه بـ 11 استخلاصاً ناجحاً، وترجم جهوده بتسجيل هدف، رغم أنه لم يكن كافياً لتجنب «العنابي» الخسارة أمام شباب الأهلي، إلا أنه أثبت قدراته المتميزة في وسط الملعب.

وجاء ماجد الطنيجي «20 عاماً» لاعب النصر، في المركز الثاني، وقام بـ 10 استخلاصات ناجحة من المنافسين، خلال 200 دقيقة خاضها إلى الآن، ليثبت نفسه في تشكيلة «العميد».

وتساوى برصيد 8 استخلاصات، إريك «21 عاماً» لاعب العين، وماجد راشد «22 عاماً» لاعب الشارقة، ومعهما «الوافد الجديد» السلوفاكي فيليب كيس لاعب اتحاد كلباء، ويبلغ 31 عاماً.

ومن الأسماء الأخرى البارزة في القائمة عبدالله إدريس لاعب الجزيرة بـ 7 استخلاصات ناجحة، وبلال يوسف وعصام فائز «عجمان»، وعبدالله محمد «دبا»، وبوبليتي «الوصل»، ووليد القروي «الظفرة» بـ 6 افتكاكات ناجحة لكل منهم.