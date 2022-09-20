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274 مليون يورو أرباحاً متوقعة لبرشلونة

274 مليون يورو أرباحاً متوقعة لبرشلونة
20 سبتمبر 2022 11:30

برشلونة (رويترز)

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قال برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إنه حقق أرباحاً قدرها 98 مليون يورو «98.27 مليون دولار» للسنة المالية 2021-22، ويتوقع ربحاً قدره 274 مليون يورو في الموسم الحالي.
ويحتل برشلونة المركز الثاني في قائمة فوربس لتقييم فرق كرة القدم بقيمة 5 مليارات دولار، خلف غريمه ريال مدريد، الذي تبلغ قيمته 5.1 مليار دولار.
وقال النادي إن مجلس إدارته أغلق السنة المالية بتداولات 1.017 مليار يورو، ووافق على ميزانية دخل تشغيلية قدرها 1.255 مليار يورو لهذا الموسم.
في وقت سابق من هذا الشهر، رفعت رابطة الدوري الإسباني حد الإنفاق لبرشلونة بمقدار 800 مليون يورو، مما أخرجه من عجز الإنفاق بعد أن باع النادي الكتالوني أجزاء من الأصول لإصلاح الوضع المالي.
وباع برشلونة 25 بالمئة من حقوق البث التلفزيوني محلياً إلى شركة الاستثمار الأميركية سيكث ستريت لمدة 25 عاماً في صفقتين تزيد قيمتهما عن 500 مليون يورو، لتعويض الخسائر والامتثال لقواعد اللعب النظيف المالية لرابطة الدوري.
وجمع النادي 200 مليون يورو إضافية من بيع 49 بالمئة من حصته في «برسا ستوديوس» في صفقتين منفصلتين، كما وقع صفقة رعاية طويلة الأجل مع عملاق البث المباشر سبوتيفاي في مارس.
وسمح ذلك لبرشلونة بإنفاق أكثر من 150 مليون يورو في سوق الانتقالات لضم روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي، بينما تعاقد مع أندرياس كريستنسن وفرانك كيسي وهيكتور بيليرين وماركوس ألونسو بشكل مجاني.
ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري برصيد 16 نقطة من ست مباريات متأخراً بنقطتين عن ريال مدريد.

 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
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