سالم القاسمي يستعرض نجاحات «آسيوي المبارزة»

دبي (وام)

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، اهتمام دولة الإمارات برياضة المبارزة، من خلال توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز سمعة الدولة في المحافل الرياضية الدولية، ودعم الشراكة كونها ضامنة لتعزيز رفاهية وضمان نشاط الأفراد.

وأشار الشيخ سالم بن سلطان القاسمي إلى أن جهود الاتحادين الآسيوي والعربي لسلاح المبارزة تتكامل برؤى وبرامج وخطى عملية مع جهود ومبادرات الاتحادات الدولية والقارية، بما يعزز نجاح وانتشار تلك اللعبة عالمياً وتذليل كافة العقبات التي تحول من دون ازدهارها، وتوسيع قاعدة ممارستها.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاحه للاجتماع الدولي لقادة ورؤساء المبارزة القارية والاتحادات الدولية الأربعة للمبارزة وهي الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، واتحاد دول الأميركيتين والاتحاد الآسيوي الذي عقد في دبي.

وتم خلال الاجتماع برئاسة الشيخ المهندس سالم القاسمي استعراض الجهود والمنجزات المحققة خلال الفترة الماضية، مع إثراء النقاشات والطروحات والتوصيات الهادفة لتعزيز مسارات تلك اللعبة الدولية، بالأخص في الدول التي تعاني من نقص التمويل المادي والمرافق والتجهيزات لاسيما في بعض الدول الإفريقية.

واتفق رؤساء الاتحادات القارية على تبادل الخبرات بانتظام، مع طرح أفكار جديدة حول مساعدة الصناديق الصغيرة والمتوسطة النامية، فضلاً عن تراكم الخبرات التطويرية الهادفة.