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«فوز اعتباري» للشارقة في «عربية اليد»

«فوز اعتباري» للشارقة في «عربية اليد»
19 سبتمبر 2022 17:21

رضا سليم (دبي)

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حقق الشارقة الفوز الأول، في بطولة الأندية العربية الـ 37 لكرة اليد، والتي تحتضنها مدينة الحمامات التونسية، وجاء الفوز اعتبارياً بنتيجة 10-0، لعدم حضور أمل سكيكدة الجزائري للمباراة، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، ويتبقى لـ «الملك» مباراة واحدة اليوم، أمام الأفريقي التونسي متصدر المجموعة، والذي فاز على أمل سكيكدة بالغياب، والفوز على السالمية الكويتي الذي تفوق على الشارقة في الجولة الأولى، ويحتاج «الملك» إلى الفوز بالمباراة للتقدم خطوة في ترتيب المجموعة التي أصبحت تضم 3 فرق فقط.
ويبدو أن استمرار اسم أمل سكيكدة في المجموعة، واعتباره خاسراً في كل مباراة، من أجل أن تكتمل المباريات، نظراً لأن الدور الثاني سيشهد مواجهة الأول في كل مجموعة للرابع في المجموعة الثانية وبالتالي متصدر المجموعة الثانية وهو الزمالك المصري حتى الآن سيصعد إلى نصف النهائي، من دون أن يلعب في الدور الثاني، وهو القرار الذي لجأت إليه اللجنة الفنية بالبطولة، بعد الانسحاب المفاجئ، إلا أن في مثل هذه الأمور يتم شطب نتائج الفريق، واعتباره غير مشارك، وتبقى المجموعة 3 فرق فقط.
من ناحية أخرى، حقق شباب الأهلي الفوز الأول في كأس الإمارات للرجال، بعد تفوقه على الوصل في «ديربي دبي» 24-22 في المباراة التي جرت بينهما بصالة الفرسان، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بالبطولة، وانتهى الشوط الأول لأصحاب الأرض 15-10.

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