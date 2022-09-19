صلاح يعود إلى «الفراعنة»



القاهرة (أ ف ب)

عاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف منتخب بلاده مصر لكرة القدم، في أول تشكيلة لمدربه الجديد البرتغالي روي فيتوريا استعداداً لوديتي النيجر وليبيريا نهاية الشهر الجاري.

وكان صلاح غاب عن المباراتين الأخيرتين لـ «الفراعنة»، واللتين كانت نتائجهما سبباً في إقالة المدرب الوطني إيهاب جلال، بعد الخسارة أمام إثيوبيا صفر-2 في الجولة الثانية، من منافسات المجموعة الرابعة ضمن تصفيات أمم أفريقيا في كوت ديفوار، وأمام كوريا الجنوبية 1-4 ودياً.

وأطاح الاتحاد المصري جلال بعد شهرين فقط من استلامه المهمة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش الذي قاد مصر إلى نهائي أمم أفريقيا، حيث خسرت أمام السنغال بركلات الترجيح في فبراير، ثم أخفق معها بالتأهل إلى «مونديال 2022» على يد السنغال أيضاً وبركلات الترجيح.

وعُيّن فيتوريا في 12 يوليو لمدة أربع سنوات، وأعلن تشكيلته الأولى، وضمت 27 لاعباً للمباراتين الوديتين مع النيجر في 23 سبتمبر الحالي، وليبيريا في 27 منه بملعب الإسكندرية بحضور 5 آلاف مشجع.

وتستعد مصر للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار العام المقبل، وهي تحتل المركز الرابع الأخير برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف خلف إثيوبيا المتصدرة وملاوي الثانية وغينيا الثالثة.

ويغيب لاعب وسط أرسنال الإنجليزي محمد النني بسبب الإصابة، على غرار لاعب بيراميدز نبيل عماد «دونجا» الذي أصيب في المعسكر التدريبي في الإسكندرية الأربعاء الماضي.

وقال الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية: أثبتت الأشعة التي خضع لها نبيل عماد دونجا إصابة اللاعب بغضروف الركبة الخارجي، وبالتالي استبعد من التشكيلة.

وواجه فيتوريا مشكلة بسبب التزام لاعبي الزمالك بخوض الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا ضد فريق إليكت-سبور التشادي والتي حسم الفريق المصري ذهابها 2-صفر.

وطالب الزمالك بإعفاء لاعبيه الدوليين من الالتحاق بالمعسكر التدريبي لـ «الفراعنة» كون مباراة الإياب مقررة في 25 الحالي.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن فيتوريا عقد اجتماعاً مع مواطنه جيزوالدو فيريرا مدرب الزمالك، وتم التنسيق على أنه في حالة الفوز على إليكت-سبورت ذهاباً، سيتم اختيار 5 لاعبين فقط من الفريق «الأبيض».

وأضافت استناداً إلى مصدر مسؤول في «القلعة البيضاء»: فيتوريا تفهم أن الزمالك مرتبط بمباراة إياب بالدور التمهيدي ببطولة أفريقيا، وتم اختيار محمود الونش وإمام عاشور وأحمد زيزو وأحمد فتوح ومحمد صبحي فقط بصفوف المنتخب.

وتابعت استناداً إلى مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري، أن الأخير خاطب الاتحاد الأفريقي للعبة «الكاف» لتأجيل مباراة الإياب من 25 الجاري إلى يوم 30 من نفس الشهر، بحيث تكون خارج فترة التوقف الدولية المقررة من 19 إلى 27 الجاري.

وأوضح أن الاتحاد عرض تحمل قيمة تذاكر وإقامة الفريق التشادي في مصر، إلا أن الاتحاد القاري لم يرسل رداً رسمياً على هذا الطلب، حتى الآن.

وهنا التشكيلة: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي، وكريم فؤاد، وعمر جابر، وعلي جبر، وأحمد حجازي، ومحمد عبد المنعم، وأسامة جلال، ومحمود حمدي الونش، وأيمن أشرف، ومحمد حمدي، وأحمد أبو الفتوح، وحمدي فتحي، وطارق حامد، ومحمود حمادة، وإمام عاشور، وإسلام عيسى، وأحمد سيد زيزو، ومحمد إبراهيم، ومحمد صلاح، وعبد الرحمن مجدي، وأحمد حسن كوكا، ومروان حمدي، ومصطفى محمد، وعمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه.