«الذيب» يحتفل مع «السلطان» «شراع 22»



دبي (الاتحاد)

فاز «الذيب 40» لمالكه زايد علي عبدالله الحوسني بقيادة النوخذة محمد طارق الحوسني بلقب بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدما، فاتحة فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2022-2023 وصعد «الذيب» لقمة الناشئين تحت 16 عاما، بينما نجح القارب سلطان «الخير 32» لمالكه ناصر المرزوقي بقيادة النوخذة محمد صالح المرزوقي في التفوق على القوارب المشاركة في فئة الشباب تحت 21 عاما.

وكان السباق قد مر بعدة محطات كان من بينها قرار اللجنة المنظمة إرجاء انطلاقته إلى ما بعد فترة الظهيرة بسبب حالة البحر ووفقت اللجنة في قرارها حيث انطلقت القوارب يعد رفع العلم الأخضر بأمان نحو خط النهاية وأبحرت نحو هدفها كلا في مساره وبسرعات مناسبة لتصل الى عوامات خط النهاية تباعا.

وشهدت منافسات فئة الناشئين تحت 16 عاما فوز طاقم القارب الذيب 40 بالمركز الأول متقدما على القاربين ذيبان 88 لمالكه سالم القبيسي وبقيادة النوخذة طارش القبيسي (الثاني) والريم 90 لمالكه عبد الله المرزوقي وبقيادة النوخذة سلطان المرزوقي.

أما منافسات فئة الشباب تحت 21 عاما فقد شهدت تفوق القارب سلطان الخير 32 والذي تقدم على القارب على «تواق 13» التابع لمجموعة العديد وبقيادة النوخذة فهد جاسم معيوف.