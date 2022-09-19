«حميدو» يطارد كأس السلة من فريقه السابق



علي معالي (دبي)

نجح عبدالحميد إبراهيم «حميدو» في قيادة الوصل إلى نهائي كأس الاتحاد لكرة السلة، ليواجه الشارقة «حامل اللقب» الذي توج به الموسم الماضي تحت قيادة عبدالحميد إبراهيم، قبل أن ينتقل إلى تدريب فهود زعبيل، فيما يتولى المصري أحمد عمر تدريب الشارقة، وبالتالي سيكون نهائي البطولة مساء الأربعاء المقبل له مذاق خاص وأهمية كبرى سواء لمدرب الفهود أو لأبناء الملك، حيث يخطط المدرب حميدو للفوز باللقب الثاني على التوالي، والنادي المنافس للحفاظ على لقبه وصيد أول بطولات الموسم المحلي.

نجح الشارقة في التأهل للمباراة النهائية على حساب شباب الأهلي بعد مباراة مثيرة انتهت للملك بنتيجة 94 مقابل 80 بارباع 24- 26,29- 16,18-18,23- 20، ونجح أحمد عمر في أن يفرض أسلوبه على زوران مدرب الفرسان، في مباراة حضرها عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وفي المباراة الثانية التي جرت على صالة نادي الوصل، استطاع الفهود التفوق على العميد النصراوي بنتيجة 74 مقابل 70 في مباراة ظلت معلقة حتى اللحظات الأخيرة، وانتهت بارباع 15- 19,21- 17,13- 14,25- 20، وستكون صالة نادي الوصل ملعب المباراة النهائية وتحديد صاحب المركز الثالث من لقاء شباب الأهلي والنصر بعد القرعة العلنية التي جرت في مقر الاتحاد بدبي.