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بناء الأجسام يشارك في «دايموند كاب»

بناء الأجسام يشارك في «دايموند كاب»
19 سبتمبر 2022 22:00

 
دبي (الاتحاد)

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يشارك اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في بطولة دايموند كاب، التي ستقام في عُمان الجمعة والسبت المقبلين، وتضم البعثة 20 لاعباً، برئاسة محمد شاهين الحوسني عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد جوهر عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المنتخبات إدارياً للبعثة، والمدير الفني زويد سالمين، ومساعده عبد الرحمن عجيل، والسكرتير الفني عبد المجيد يزبك والحكم الدولي خالد محمد الحوسني.
ووصف محمد عبدالرحيم المري الأمين العام للاتحاد «دايموند كاب» بأنها من البطولات القوية، ويتطلع أبناء الإمارات إلى المشاركة بشكل فاعل بها، لأهميتها وسعياً لتحقيق نتائج متميزة جديدة تضاف إلى سلسلة البطولات الدولية، وآخر محطاتها بطولة آسيا التي أقيمت في قيرغيزستان وبطولة القوة البدنية في منغوليا.
وأشاد رئيس البعثة محمد الحوسني، باستعدادات اللاعبين وجاهزيتهم للمشاركة في البطولة، مؤكداً أن الهدف هو حصد أفضل الإنجازات.

الإمارات
اتحاد بناء الأجسام
عمان
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