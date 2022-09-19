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الرياضي

تفعيل مشروع رعاية الموهوبين في الكاراتيه

تفعيل مشروع رعاية الموهوبين في الكاراتيه
19 سبتمبر 2022 23:15

 
دبي (الاتحاد)

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قرر اتحاد الكاراتيه تفعيل بنود اتفاقية التعاون مع أكاديمية منتور لرعاية اللاعبين المواطنين الموهوبين من مواليد 2006 إلى 2012، جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور الأعضاء راشد عبد المجيد آل علي النائب الأول، ودكتور عبد الله البادي الأمين العام المساعد، ودكتورة حصة بن حيدر، ومحمد حربوك الشحي المدير المالي، وإبراهيم النعيمي، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.
وقامت اللجنة الفنية بالاتحاد بدراسة بنود الاتفاقية وأهدافها، وتم وضعها قيد التنفيذ ضمن مبادراتها لهذا الموسم، على أن تقوم اللجنة بالإشراف على الخطط الفنية وسبل تنفيذها، من أجل توسيع قاعدة اللاعبين، في جميع أندية الدولة لنشر اللعبة دعماً للمنتخبات الوطنية في المراحل السنية المختلفة.
وأوصى اللواء الرزوقي بعقد اجتماع، برئاسة راشد آل علي النائب الأول للرئيس، والأمين العام والأمين العام المساعد، مع اللجنة الفنية ولجنة المسابقات لمناقشة المواضيع والمقترحات الخاصة بالمسابقات.
وتم تكليف هشام سري المدير الفني للاتحاد للتنسيق الإعلامي لجميع الأخبار الخاصة باللعبة مع وسائل الإعلام، لإبراز أهم الأحداث الرياضية والأنشطة الخاصة بنشر اللعبة للدور المهم الذي يلعبه إعلامنا المحلي في نشر الكاراتيه.

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