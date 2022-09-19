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الرياضي

هذا اللاعب فضل اللعب مع تشافي ورفض توخيل!

هذا اللاعب فضل اللعب مع تشافي ورفض توخيل!
19 سبتمبر 2022 14:06

 
أنور إبراهيم (القاهرة) 

كشف النجم الفرنسي الشاب جول كوندي قلب دفاع برشلونة الجديد النقاب عن أسباب تفضيله اللعب تحت قيادة تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا، ورفضه الاستجابة للألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، والذي أقيل مؤخراً من منصبه. 

وقال كوندي في حديث لصحيفة ليكيب الفرنسية إن تشافي كان مصمماً من اللحظة الأولى على إقناعه بالانضمام للبارسا، وترك ناديه أشبيلية هذا الصيف، واعترف بأن تشافي ألح عليه بإصرار غير عادي، وحدّثه عما ينتظره منه عندما سيأتي للكامب نو، وقال له إنه يحتاجه بشدة لدعم خط دفاع البلاوجرانا. 

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أضاف: تشافي أعجب أيضاً بطريقتي في اللعب وبالمميزات التي أمتلكها، وأنا بدوري أعجبت بأسلوبه التدريبي والطريقة التي نجح بها في انتشال البارسا من عثرته وتطوير أدائه في الموسم الماضي، وعندما كلمته قال لي إن إمكانياتي الفنية والبدنية تتوافق مع طريقته في اللعب بدءاً من الانطلاق بالكرة من الخلف إلى الأمام والتفوق في ألعاب الهواء وإجادة مهارة السرعة وحسن التوقع.
وتابع: أبلغني تشافي أيضاً بأنه يريد فريقاً شرساً وأكثر عدوانية لأن معظم فرق الدوري الإسباني تمارس ضغطاً عالياً قوياً عندما تواجه برشلونة، وتبذل جهوداً جبارة لتحقيق نتائج إيجابية مع البارسا، وقال كوندي: باختصار شديد، هو وجدني مناسباً لأسلوبه في اللعب، وأنا وجدت نفسي أيضاً مناسباً للعب البارسا. 

وأشاد كوندي بقدرة برشلونة على عمل ريمونتادا مجنونة الموسم الماضي عندما نجح في إنهاء الموسم في المركز الثاني بعد ريال مدريد، رغم أنه كان يبعد بفارق 15 نقطة في منتصف الموسم الماضي عن أشبيلية فريقه السابق، واختتم كوندي كلامه عن تشافي بقوله: لاحظت التغييرات التي أحدثها منذ وصوله على رأس القيادة الفنية للبارسا، وأعجبني ذلك جداً.
واعترف كوندي بأن الألماني توماس توخيل المدير الفني السابق لتشيلسي كان يريده بشدة وقتها، في ظل رحيل أكثر من مدافع عن صفوف «البلوز» ولكنه لم ينجح في إغرائه، وقال له كوندي: مشروع تشافي أكثر إغراء وكلامه معي أقنعني كثيراً وجعلني أتخذ قراري وأنا مطمئن.
جول كوندي المولود في 12 نوفمبر1998«23عاماً» بدأ مسيرته الاحترافية في نادي بوردو الفرنسي «16/2019» ثم انتقل إلى أشبيلية الإسباني ليلعب له حتى نهاية 21/2022، لينتقل بعدها هذه الصيف إلى برشلونة وهو لاعب دولي فرنسي منذ العام الماضي. 

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