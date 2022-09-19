الشارقة والجزيرة.. «القمة المشتركة» للمرة الأولى في «الاحتراف»



علي معالي (دبي)



للمرة الأولى في عصر الاحتراف، يتقاسم الشارقة والجزيرة قمة الدوري، مع نهاية الجولة الثالثة للبطولة برصيد 9 نقاط لكل منهما، وأن يتفوق «الملك» بفارق الأهداف.

وطوال مشوار الاحتراف، تصدر كل منهما القمة 4 مرات من قبل، سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع أندية أخرى، والموسم الحالي هو الخامس في تاريخ الفريقين، منذ بدء الاحتراف 2008- 2009، واللافت أنها المرة الثانية التي يصل فيها الجزيرة إلى 9 نقاط، من أول 3 مباريات، في حين أن الشارقة تصدر القمة من قبل 4 مرات، وله 9 نقاط، مثلما هو الحال في الموسم الحالي، والخامس على مدار تاريخ الاحتراف الذي انطلق 2008- 2009.

تصدر «فخر أبوظبي» أول موسم للاحتراف برصيد 7 نقاط متساوياً مع العين، وتكرر الموقف نفسه في الموسم التالي 2009- 2010، وله 9 نقاط مع العين أيضاً، وموسم 2010- 2011 تقاسم الجزيرة القمة مع العين للمرة الثالثة على التوالي «7 نقاط».

وجاءت قمة الموسم الرابع، ليتساوى فيها الجزيرة مع الوصل والعين وشباب الأهلي موسم 2011- 2012 برصيد 7 نقاط لكل منها، وكان «الملك» في ذاك الوقت بعيداً عن المقدمة تماماً.

ونجح الشارقة تحت قيادة المدرب عبدالعزيز العنبري، في أن يظهر بشكل لافت، ليتصدر موسم 2018- 2019 برصيد 9 نقاط مع الوحدة والعين، وحافظ الفريق على ذلك في الموسم التالي 2019- 2020 مع المدرب نفسه ولكن منفرداً «9 نقاط»، وفي موسم 2020- 2021 كانت الصدارة مع بني ياس «9 نقاط» أيضاً، وفي الموسم الماضي جاءت القمة متساوية مع العين بالرصيد نفسه «9 نقاط».

ومع الروماني كوزمين بدأ الشارقة الموسم الحالي قوياً، وهو نفس النهج الذي يسير عليه «فخر أبوظبي» تحت قيادة الهولندي كايزر، في ظل مطاردة من البطائح «الوافد الجديد» واتحاد كلباء وشباب الأهلي ولكل منها 6 نقاط.