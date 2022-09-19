أنشيلوتي: رودريجو وفالفيردي «نموذج» الكرة «المودرن»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الكبير الذي يقوم به المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد، منذ الموسم الماضي، عندما أحرز الدوري الإسباني «الليجا»، ودوري الأبطال «الشامبيونزليج»، والذي مازال يواصل توهجه مع الفريق هذا الموسم، حيث خاض بالفريق 9 مباريات حقق فيها كلها العلامة الكاملة «27 نقطة»، في مختلف المسابقات التي شارك فيها الفريق «6 مباريات في الليجا و2 في دوري الأبطال، وواحدة في السوبر الأوروبي».

ولم يستطع أنشيلوتي أن يخفي فرحته، بما حققه فريقه في «ديربي العاصمة» الإسبانية، ضد جاره اللدود أتليتكو مدريد على ملعبه، وفي عقر داره باستاد «واندا ميتروبوليتانو».

وأشاد في تصريحاته التي نقلتها صحيفة «ماركا» عبر موقعها الإلكتروني، بجميع اللاعبين، ولكنه ركز أكثر على النجمين اللذين أحرزا هدفي الفوز «البرازيلي رودريجو جوس والأوروجواياني فالفيردي». وأمام أنشيلوتي فرصة ذهبية لإراحة اللاعبين، واستعادة نجمه الأول، وقائد الفريق كريم بنزيمة من الإصابة، خلال فترة التوقف التي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، لإقامة مباريات «الأجندة الدولية».

أكد أنشيلوتي أن فريقه وصل إلى درجة من النضج والخبرة، تسمح له بالتفوق على أي منافس، مشيراً إلى أن اللاعبين يبلون بلاءً حسناً منذ بداية الموسم، ولكنه أبدى أعجاباً خاصاً بصاحبي هدفي الفوز، رودريجو وفالفيردي، وقال: إنهما لاعبان متميزان ونموذج حقيقي للاعبي الكرة الحديثة، حيث يجيدان اللعب في أكثر من مركز، ويتمتعان بإمكانيات مهارية وبدنية كبيرة تسمح لهما بصنع الفارق.

وأضاف: أحرزا تقدماً كبيراً خلال هذين الموسمين الأخيرين، لأنهما حريصان على إثبات جدارتهما باللعب في التشكيلة الأساسية.

وعلق أنشيلوتي في ختام كلامه بقوله: اللاعب «المودرن» هو اللاعب الكامل الذي يملك القوة والطاقة والمهارة الفنية واللياقة البدنية العالية في آن واحد، والمدربون يجهزون الإستراتيجيات، ولكن كرة القدم تنتمي إلى اللاعبين أكثر، لأنهم هم صانعوا الفارق.