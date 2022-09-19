سلمان بن إبراهيم يقترب من رئاسة «الآسيوي» بـ «التزكية»

معتز الشامي (دبي)



اقترب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة من رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لفترة ثالثة، لوجود إجماع على ترشحه، وفي حال عدم تقديم أي مرشح آخر لأوراقه في سباق الرئاسة، مع غلق باب الترشح في أول أكتوبر المقبل.

وأعلن اتحاد غرب آسيا دعم ترشيح الشيخ سلمان بن إبراهيم لفترة جديدة، بهدف دعم الاستقرار في الاتحاد القاري، وقبله أعلن اتحاد شرق آسيا والآسيان وجنوب آسيا دعمه أيضاً، ما يرفع العدد إلى أكثر من 43 اتحاداً وطنياً، ما يجعلها أغلبية مطلقة تقترب من «العدد الكامل» للاتحادات الآسيوية البالغة 47 اتحاداً.

وشهد «كونجرس الآسيوي» في مايو الماضي، إعلان الشيخ سلمان بن إبراهيم نية الترشح لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد، ورد جياني إنفانتينو بإعلان دعم «الفيفا» الترشح لاستمرار نجاح العلاقات المشتركة بينهما.

وينتظر أن يعقد كونجرس الآسيوي في البحرين خلال فبراير المقبل، لإعلان فوز الشيخ سلمان بن إبراهيم بـ «التزكية» كما هو متوقع، فيما سيتم إدخال بعض التغييرات على انتخابات المكتب التنفيذي التي ستجرى لاحقاً، وربما تشهد وجود مرشح إماراتي، حيث تقدم عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين، بأوراق الترشح قبل أكثر من عامين، قبل أن تتأجل انتخابات المكتب التنفيذي لظروف «كوفيد-19».