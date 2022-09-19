«التصفيات الآسيوية» تكمل سلسلة إخفاقات «أبيض الشباب»



معتصم عبدالله (دبي)

أكمل وداع منتخبنا الوطني للشباب سباق التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 20 عاماً المقررة في أوزبكستان 2023، باحتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة العاشرة، سلسلة إخفاقات المنتخب في 4 مشاركات رسمية على الصعيد العربي والإقليمي والقاري، خلال فترة يونيو 2021 وحتى سبتمبر 2022.

وأنهى «أبيض الشباب» مشوار المشاركة في التصفيات القارية ضمن المجموعة العاشرة التي أقيمت في قيرغيزستان، باحتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط، حصيلة فوزه في الجولة الأولى على بروناي 5-0، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام قرغيزستان «المضيف» 0-2، وفي الثالثة أمام إيران 0-3.

وتصدر المنتخب الإيراني ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط لقيرغيزستان، وحصل منتخب إيران على بطاقة التأهل عن المجموعة إلى النهائيات، في حين ينتظر منتخب قيرغيزستان تحديد أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

وأعادت النتائج السلبية في مشوار «أبيض الشباب» في التصفيات الحالية، سيناريو المشاركة السابقة لمنتخب الشباب في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2020، والتي جرى إلغاؤها لاحقاً بسبب كورونا، واحتل منتخبنا في التصفيات الماضية تحت قيادة الكرواتي فيردو ميلين المركز الثالث ايضاً في ترتيب المجموعة الرابعة للتصفيات بإيران.

ويمثل الغياب المرتقب لمنتخبنا الوطني للشباب عن نهائيات 2023، الأول بعد 7 مشاركات على التوالي في نسخ 2006 و2008 و2010 و2012 و2014 و2016 و2018، علماً بان الإلغاء طال نسخة واحدة للنهائيات 2020، وشهدت التصفيات فشل «الأبيض الشاب» في التأهل.

ولا يبدو وداع «أبيض الشباب» لسباق التصفيات المؤهل لنهائيات 2023، بالمستغرب عطفاً على نتائج المشاركات السابقة لذات المنتخب تحت قيادة مدربه السابق الأسباني فرانك اورتيجا، قبل إسناد المهمة إلى المدرب المواطن فيصل الطاهري في التصفيات الحالية.

وشملت سلسلة إخفاقات «أبيض الشباب» الوداع المبكر لمنافسات النسخة السابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً التي أقيمت بمصر في يونيو 2021، باحتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من فوزه في الجولة الأولى على جيبوتي 8-0، والخسارة 2-3 أمام طاجيكستان، و0-5 أمام المغرب على التوالي.

وخاض منتخب الشباب في نوفمبر 2021، مباريات النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب التي استضافتها العراق بمشاركة 9 منتخبات، حيث ودع من عتبة الدور الأول باحتلاله المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من تعادله مع لبنان 1-1 في الجولة الثانية، مقابل خسارته في مباراتين أمام الأردن 0-2 في الجولة الأولى، وسوريا 0-1 في الجولة الأخيرة للدور الأول.

وخسر»أبيض الشباب«تحت قيادة اورتيجا مبارياته الثلاث في البطولة الودية بإسرائيل في ديسمبر 2021، في إطار اتفاقية التفاهم التي وقعها الاتحادين، حيث خسر أمام إسرائيل 1-4، وروسيا 2-3، وألمانيا 1-3.

ووضعت نتائج المشاركة الأخيرة في النسخة الثامنة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً بالسعودية، السطر الأخير في مشوار الإسباني اورتيجا مع»أبيض الشباب«بعدما ودع المنتخب من الدور الأول أيضاً بالتعادل الأردن 1-1، والخسارة أمام اليمن 1-3.



مشاركات «أبيض الشباب»



النسخة 7 لكأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً»يونيو 2021«: الدور الأول

النسخة 2 لبطولة اتحاد غرب آسيا للشباب»نوفمبر 2021«: الدور الأول

النسخة 8 لكأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً»يوليو 2022": الدور الأول

تصفيات كأس آسيا 2021: المركز الثالث في ترتيب المجموعة العاشرة