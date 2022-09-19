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الرياضي

ألكاراس وشفيونتيك يقبضان على قمة التصنيف

ألكاراس وشفيونتيك يقبضان على قمة التصنيف
19 سبتمبر 2022 13:30

 
باريس (أ ف ب) 

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استهل الإسباني «اليافع» كارلوس ألكاراس أسبوعه الثاني في صدارة تصنيف لاعبي التنس، متقدماً النرويجي كاسبر رود ومواطنه رافايل نادال، فيما تقبض البولندية إيجا شفيونتيك بقوة على صدارة السيدات أمام التونسية أنس جابر.
تفرّغ اللاعبون الأسبوع الماضي لمسابقة كأس ديفيس للمنتخبات التي لا تؤثر على توزيع النقاط، فلم تشهد لائحة الخمس الأوائل أي تبديل.
وبعد تتويجه بلقب بطولة فلاشينج ميدوز الكبرى في 11 سبتمبر، أصبح ألكاراس «19 عاماً» أصغر لاعب يتبوأ الصدارة، واستهل أسبوعه الثاني في هذا المركز أمام وصيفه في نيويورك رود ونادال الأكثر تتويجاً في البطولات الأربع الكبرى «22».
وبات ألكاراس الأصغر يعتلي صدارة التصنيف العالمي منذ الأسترالي ليتون هويت «20 عاماً و9 أشهر» في 19 نوفمبر 2001.
ولدى السيدات، تُحلّق شفيونتيك في الصدارة، مع غياب البطولات الهامة الأسبوع المنصرم، وتملك شفيونتيك، المتوجة بلقب بطولة فلاشينج ميدوز، 10365 نقطة أمام وصيفتها أنس جابر «5090 نقطة».

التنس
أنس جابر
نادال
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