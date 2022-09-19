فريق أبوظبي يحصد لقب مونديال «الفورمولا-2»



فيلافيلها (الاتحاد)

توج فريق أبوظبي للزوارق السريعة بلقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 لموسم 2022، عقب ختام الجولة الرابعة والختامية من البطولة التي أسدل عليها الستار في مدينة فيلا فيلها بالبرتغال، ووصل نجم فريق أبوظبي منصور المنصوري على زورق أبوظبي 36 إلى النقطة 55 في صدارة الترتيب العام للبطولة، بعد حلوله في المركز الثاني في السباق الرئيسي للجولة، في حين حل وصيفاً لبطولة العالم زورق الشارقة بقيادة سامي سيليو الذي وصل للنقطة 37، بينما ذهب المركز الثالث إلى زورق ستيفان هاجن بـ 36 نقطة.

وعانق المنصوري أول لقب له في المنافسة العالمية في الموسم الثاني له مع فريق أبوظبي، لكي يحافظ على لقب البطولة للموسم الثاني على التوالي، بالإضافة إلى تحقيق اللقب الرابع للفريق في البطولة، وحصد أول ميدالية ذهبية لفريق أبوظبي.

جاءت الجولة الختامية كي تكون أحداثها الدرامية عاصفة منذ البداية، بعد سلسلة من القرارات والنتائج التحكيمية والأعطال المختلفة التي أهدت فريق أبوظبي لقبه الرابع، في حين لم يوفق راشد القمزي حامل اللقب وقائد زورق أبوظبي 1 في الوصول لمنصة التتويج في جولة الختام، بعد أن تعرض لعطل كهربائي في سباق أفضل زمن، ليتراجع وينهي السباق في المركز السابع.



وتصدر المنصوري الترتيب العام للبطولة منذ الجولة الثانية بعد وصوله للنقطة الـ 35، واستمر في الجولة الثالثة في الصدارة برفع رصيده للنقطة رقم 40 وحافظ على الصدارة والترتيب العام في جولة الختام بالوصول للنقطة 55، وكانت المنافسة قد شهدت في البداية فوز الألماني ستيفان هاجن بالمركز الثاني في جولة الختام وإعلانه بطلاً للعالم، ولكن جاءت نتيجة الفحص الفني عقب السباق لتلغي نتيجة ستيفان، نظراً لقيامه بتجاوزات غير قانونية في محرك الزورق، ليحصد المنصوري اللقب العالمي بجدارة.

وأهدى سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية الإنجاز إلى الإمارات قيادة وشعباً، كما وجه التهنئة إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وأكد أن بصمة الفريق العالمية مستمرة وحصده للألقاب يتواصل في ظل تفوق الكوادر الوطنية دوماً في صفوف الفريق وقال: حصد المنصوري أول ذهبية للفريق في هذا الموسم وأيضاً أبدع في البطولة بموسمه الثاني فقط مع فريق أبوظبي، نسير على نهج وخطة تم وضعها مسبقاً وبشكل يضمن لنا أن نسجل التفوق في كل مشاركة، ونساهم في إهداء الفوز إلى الإمارات دائماً وأبداً، وأكد أن دعم القيادة الرشيدة للرياضة البحرية ساهم في أن يعتلي الفريق المنصة وقال: نعدكم بأن تستمر الإنجازات والتفوق الإماراتي لفريق أبوظبي في الأشهر القادمة، ولن تكون ذهبية الفورمولا2 هي الأخيرة في سلسلة الإنجازات والتميز.

من ناحيته، عبر ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي عن سعادته الكبيرة بتحقيق اللقب الرابع والوصول إلى ذهبية الموسم في منافسات الفورمولا2، وأكد أن عمل الفريق الجاد والمتواصل طيلة الموسم قد أثمر عن أجمل وأروع حصاد بالوصول إلى اللقب في جولة دراماتيكية في نهاية الموسم.