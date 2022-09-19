الفجيرة بطل كأس الاتحاد للجودو



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج نادي الفجيرة للفنون القتالية، بلقب كأس الاتحاد لفئة الشباب في الجودو، والتي دشن بها اتحاد المصارعة والجودو موسمه من صالة الهيئة العامة للرياضة بالفجيرة، بمشاركة 90 لاعباً تمثل النصر والشارقة والشارقة للدفاع عن النفس واتحاد كلباء وخورفكان والفجيرة.

وحصد البطل 8 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات وفضية و3 برونزيات، وتبعه الشارقة وله ذهبية وفضية و3 برونزيات، والنصر برصيد ذهبية وفضية وبرونزيتين وخورفكان بذهبية وفضية وبرونزية.

وحقق الميداليات الذهبية الفردية لمختلف الأوزان، جبروا عبدالله «خورفكان» في وزن تحت 60 كجم، وعوض نوار «الفجيرة» في وزن تحت 66 كجم، وتار يوسف «الفجيرة» في وزن تحت 73 كجم، وسعيد النقبي «الفجيرة» في وزن تحت 81 كجم، سلطان الهوتي «الفجيرة» في وزن تحت 90 كجم، إدجار جيرو «النصر» في وزن تحت 100 كجم، ومنصور عبدالرحمن «الشارقة» في وزن فوق 100 كجم.

وشهد ختام البطولة ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، ومحمد جاسم أمين السر المساعد، والعميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة، وعيسى بن هويدن عضو الاتحاد رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية، وعلى اليماحي عضو المجلس ممثل فئة الشباب.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد إن افتتاحية موسم الاتحاد جاءت كما خُطط لها بمستوى متميز يبشر بموسم استثنائي، من خلال تلك المشاركة الواسعة، والتي تشير إلى موسم حافل بالعطاء، مما ينعكس على المنتخبات الوطنية.

وهنأ ابن ثعلوب الفائزين والمشاركين، وتوجه بالشكر إلى إدارة صالة الهيئة وأسرة نادي الفجيرة والجهات المساهمة.