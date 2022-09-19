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دي تزيربي مدرباً لبرايتون

دي تزيربي مدرباً لبرايتون
19 سبتمبر 2022 12:30

 
لندن (أ ف ب) 

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أعلن برايتون رابع ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، تعيين الإيطالي روبرتو دي تزيربي مدرباً جديداً للفريق، بعقد يمتد لأربع سنوات.
ويحلّ دي تزيربي بديلاً لجراهام بوتر الذي انتقل إلى تدريب تشيلسي الأسبوع الماضي.
واتفق المدرب السابق لساسوولو الإيطالي وشاختار دانييتسك الأوكراني البالغ 43 عاماً، على الشروط التعاقدية النهائية.
وبنى دي تزيربي اسمه خلال ثلاث سنوات في تدريب ساسوولو، حيث قدم أسلوباً جذاباً في كرة القدم واحتل المركز الثامن في الدوري الإيطالي في موسمين متتاليين عامي 2020 و2021.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في برايتون بول باربر: نظرنا إلى مجموعة من المرشحين الممتازين، لكن روبرتو كان اختيارنا الأول منذ البداية، والشخص الوحيد الذي تحدثنا إليه».
وأضاف: نشعر أن روبرتو هو الشخص المثالي ثقافياً وتقنياً لبرايتون، والشخص المناسب لمواصلة تقدم النادي، والعمل مع هذه المجموعة المتميزة من اللاعبين.
وفي انتظار الموافقة على تصريح العمل، سيتولى دي تزيربي وطاقمه التدريبي المسؤولية للمرة الأولى، عندما يحلّ برايتون ضيفاً على ليفربول في الأول من أكتوبر المقبل.

الدوري الإنجليزي
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برايتون
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