الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

إسبانيا تحكم سلة أوروبا

إسبانيا تحكم سلة أوروبا
19 سبتمبر 2022 12:00

 
برلين (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
«حميدو» يطارد كأس السلة من فريقه السابق
شقيق بوجبا في السجن بـ«تهمة الابتزاز»

ظفر المنتخب الإسباني لكرة السلة بكأس أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2009، 2011 و2015، بفوزه على نظيره الفرنسي بنتيجة 88-76 في المباراة النهائية في برلين.
واعتمد منتخب «لا روخا» على الأخوين خوانشو وويلي هيرنانجوميس «27 و14 نقطة توالياً« والمخضرم رودي فرنانديس «37 عاماً» للفوز بفريق متجدد إلى حد كبير، مقارنة بذلك الذي توّج بطلاً للعالم في العام 2019، بعد اعتزال الشقيقين باو ومارك جاسول، إذ تضمنت صفوفه 8 لاعبين فقط خاضوا غمار بطولة كبيرة.
وبعدما تأخر 47-37 في الشوط الأول من المباراة، فشل المنتخب الفرنسي وصيف بطل أولمبياد طوكيو في العودة خلال الشوط الثاني لتحقيق ثاني ألقابه الأوروبية بعد العام 2013.
ورسّخ المنتخب الإسباني عقدته لنظيره الفرنسي، إذ سبق له أن فاز عليه في نهائي كأس أوروبا عامي 2011 و2015 والألعاب الأولمبية عامي 2012 و2016.
قال رودي جوبير الذي سجل 6 نقاط فقط و6 متابعات بعد الخسارة «كنا قريبين جداً من الهدف، من القاسي جداً التغاضي عمّا حصل».
وسجل خوانشو المحترف ضمن صفوف فريق دنفر ناجتس الأميركي 27 نقطة وأرهق الدفاع الفرنسي من رمياته عن المسافات البعيدة، علماً أن نسبة نجاحه قبل النهائي بلغت 30 في المئة، ليحقق 7 من أصل 9 في نسبة وصلت إلى 78 في المئة.
ورغم تأخر المنتخب الفرنسي بفارق 21 نقطة في الربع الثاني «26-47»، لم يستسلم وحافظ على الأمل بعودته إلى أجواء اللقاء بفضل جهود قائده إيفان فورنييه «23 نقطة»، لينجح في تقليص الفارق إلى 10 نقاط قبل العودة إلى غرفة الملابس «47-37».
وتابعت فرنسا «الريمونتادا» المنتظرة بتسجيلها 20 نقطة مقابل نقطتين لإسبانيا، ليتقلص الفارق إلى 3 نقاط فقط «49-46»، من دون أن تنجح في النهاية في ترجمة جهودها إلى فوز طال انتظاره.

كأس أوروبا
كرة السلة
إسبانيا
فرنسا
آخر الأخبار
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
الرياضي
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
اليوم 14:30
«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»
دنيا
«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»
اليوم 14:25
الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
الإمارات
الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
اليوم 14:20
«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح
دنيا
«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح
اليوم 14:18
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يطلع على خطط وبرامج ومبادرات الهلال الأحمر
اليوم 14:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©