«الإمبراطور» يداوي جراح «البركان»!



رضا سليم (دبي)



يخوض عجمان «ودية» الأسبوع المقبل، خلال توقف الدوري، استعداداً لعودة المباريات أول أكتوبر، حيث يلتقي دبا في الجولة الرابعة، ويبحث «البرتقالي» عن الفوز الأول هذا الموسم، بعدما خسر مباراتين وتعادل في واحدة، ويملك «نقطة» وضعته في المركز 11 متساوياً مع 4 أندية.

وجاءت نتائج «البركان» عكس الموسم الماضي الذي بدأه بقوة، بالفوز على النصر بثلاثية، وخسر أمام شباب الأهلي، وتعادل مع اتحاد كلباء وجمع 4 نقاط في 3 لقاءات.

وتأتي تجربة «الإمبراطور» من أجل الحفاظ على مستوى اللاعبين ولياقتهم الفنية والبدنية، خاصة أن فريق يقدم مستويات جيدة في المباريات، بصرف النظر عن النتائج، وهو ما دفع المدرب جوران لعلاج الأخطاء السابقة في «ودية» قبل عودة الدوري.

في الوقت نفسه يعود السلوفيني ميرال قائد الدفاع إلى الفريق، بعدما غاب في آخر مباراتين لظروف الإصابة، ورفض جوران الدفع به، إلا بعد اكتمال الشفاء، كما يعود وليد اليماحي الذي غاب لظروف خاصة، وهو ما يعني أن «البرتقالي» يخوض «ودية» الوصل بوصفها «بروفة» قبل مواجهة «النواخذة».

من جانبه، أكد محمد حسين كزوة مدير الفريق، أن توقف الدوري يأتي في توقيت غير مناسب، ويضر بالمسابقة التي تشهد بداية قوية في كل المباريات، حتى الفرق التي تخسر تقدم مستويات جيدة، وكان من الأفضل أن يستمر الدوري، على أن يتأجل معسكر المنتخب لتوقيت كأس العالم، خاصة أن «الأبيض» ليس أمامه أي استحقاق في الفترة الحالية.

وأضاف أن عجمان يواصل التدريبات اليومية خلال التوقف، وسيلعب أمام الوصل الأسبوع المقبل، من أجل الاستعداد لعودة المباريات، والفريق لا يواجه مشاكل في الفترة الحالية، وسنعود بقوة لمواصلة الأداء الجيد في المباريات، ونأمل أن نترجم ذلك إلى انتصارات، خاصة أن الفريق بشهادة الجميع يقدم مستوى متميزاً في المباريات.