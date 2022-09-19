الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مبخوت وخصيف وسلطان نجوم استفتاء «سبورت فور أوول»

مبخوت وخصيف وسلطان نجوم استفتاء «سبورت فور أوول»
19 سبتمبر 2022 10:30

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
«النمور» يكرر سيناريو «النقاط الست»


حصل علي مبخوت مهاجم الجزيرة، على كأس «سبورت فور أوول»، بعد حصده نجومية الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما تألق أمام العين، ونجح في تسجيل هدف الفوز في شباك «حامل اللقب»، مع مساهمته في صناعة الهدف الأول لزميله عبدالله رمضان، وبذلك يواصل مبخوت تألقه في المباراة الثالثة في الموسم، ويعتلي صدارة الهدافين وله 6 أهداف.
وجمع مبخوت أعلى نسبة من الأصوات في استفتاء متابعي شبكة «سبورت فور أوول» والخبراء بـ 58%، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، إيجور جيسوس مهاجم شباب الأهلي الذي عاد إلى الملاعب بقوة، وسجل هدف الفوز لفريقه في مرمى الوحدة، وحصد نسبة أصوات بلغت 34% وحصل لورنسي مهاجم البطائح المتألق على المركز الثالث، بعدما حقق 3% فقط.
ومُنحت جائزة أفضل حارس إلى علي خصيف حارس الجزيرة الذي أسهم بشكل كبير في فوز فريقه على العين، بعد وقوفه سداً منيعاً أمام هجمات «الزعيم»، وحصل على 35.1% من كتلة المصوتين، متقدماً على حميد عبدالله حارس دبا الذي حصد 17.5%، بينما احتل زايد أحمد حارس البطائح المركز الثالث بـ 15.4%
وتم اختيار الحكم الدولي المتميز سلطان محمد صالح صاحب أفضل صافرة في الجولة بنسبة 81% بفضل تميزه في إدارة مباراة شباب الأهلي والوحدة وحصل زميله الحكم حمد علي يوسف.
ويذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» يقتصر على مباريات دوري أدنوك للمحترفين فقط، وتعتمد آلية التصويت في جوائز الشبكة على تقسيم نسبة 40% للجنة الفنية من 20 خبير من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة.
وأبدى عبدالعزيز عبدالله مدير شبكة «سبورت فور أوول» عن سعادته في الإقبال الواسع من المتابعين للمشاركة في التصويت، حيث وصل عدد المشاركين في التصويت، بعد مرور 3 جولات ما يقارب 3 الآف مصوت من الجماهير المتابعين لمنافسات «دورينا».

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
العين
علي مبخوت
علي خصيف
شباب الأهلي
الوحدة
البطائح
دبا الفجيرة
آخر الأخبار
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
الرياضي
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
اليوم 14:30
«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»
دنيا
«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»
اليوم 14:25
الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
الإمارات
الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
اليوم 14:20
«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح
دنيا
«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح
اليوم 14:18
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يطلع على خطط وبرامج ومبادرات الهلال الأحمر
اليوم 14:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©