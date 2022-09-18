إقبال كبير على التسجيل في النسخة السابعة من ماراثون زايد الخيري

القاهرة (وام)

قبل أكثر من 3 أشهر كاملة من موعد انطلاق ماراثون زايد الخيري بمدينة الإسكندرية، وبمجرد الإعلان عن فتح باب التسجيل للمشاركة، توافد المئات من المصريين من كل الشرائح لتسجيل أسمائهم من أجل المشاركة في الحدث الخيري السنوي الاستثنائي.

وأكد البيان الصادر عن وزارة الشباب والرياضة المصرية، تدافع المئات من المصريين للتسجيل ودفع رسم الاشتراك، بمجرد إعلان الوزارة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السابعة لماراثون زايد الخيري، الذي ينطلق يوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر 2022، وذلك على موقع التسجيل المخصص من قبل وزارة الشباب.

وجاء الإقبال من مختلف الفئات للمشاركة في السباق، نتيجة للنجاح اللافت الذي حققته النسخ الست السابقة، والثقة من الجميع في منهج وأسلوب ومستهدفات الحدث السنوي الكبير، كما أنه يمكن اعتباره تظاهرة مصرية في حب الإمارات، ومؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة المصرية أن الإعلان عن تخصيص عائد الماراثون في النسخة المقبلة، لدعم مستشفى أهل مصر لضحايا الحوادث والحروق، كان له الأثر أيضاً على الإقبال الكبير من المصريين، شباباً ورجالاً ونساءً ومن العائلات التي رأت أن الحدث فرصة للتعبير عن الحب والتقدير للعلاقات الأخوية المشتركة بين الإمارات ومصر.

وتترقب محافظة الإسكندرية حالياً مع قرب انتهاء الموسم الصيفي فيها الحدث الرياضي الإنساني الخيري الكبير عبر منظومة عمل كبيرة، وعدد من المتطوعين لرسم صورة من البهجة والجمال لهذه المحافظة الساحلية الشهيرة، في انتظار تاريخ 23 ديسمبر الذي يتوقع أن يشارك فيه ما يزيد على 30 ألف متسابق، فضلاً عن الأسر والعائلات التي ستتوافد لمشاهدة الحدث وحضوره على جانبي مساره. وسيكون انطلاق وختام الماراثون من أمام استاد الإسكندرية العريق أقدم ملعب رياضي في مصر وقارة أفريقيا، ويتضمن فئات ومراحل عدة، الأولى لمسافة 2 كم المخصصة لأصحاب الهمم والأطفال تحت 10 سنوات وكبار السن فوق 60 سنة، ثم السباق الرئيسي والذي تبلغ مسافته 10 كم للرجال والسيدات والمحترفين. تجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث الرياضي الخيري الكبير أطلق فكرته وحدد أهدافه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصبح علامة خالدة ورؤية ثاقبة تحمل معاني الخير والمحبة والعطاء على مر الزمان.