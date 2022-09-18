القيسي بطل «محاربي الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أجبر الأردني علي القيسي منافسه الكندي جيسي أرنيت على الاستسلام في الجولة الثالثة، من أصل خمس جولات ليتوج بلقب وزن الريشة في دولية بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، في نسختها الـ33 التي أُقيمت على صالة الاتحاد أرينا في أبوظبي، وسط حضور جماهيري غفير جاء لمتابعة النزالات الدولية، وفي مقدمتها مواجهة القيسي-أرنيت.

وأوفى علي القيسي بالوعد الذي كان قد قطعه للجماهير برد الدين لمنافسه الكندي، الذي كان قد فاز عليه في النسخة الماضية بقرار الحكام عقب تعرضه لإصابة أثناء النزال، إذ خاض اللقاء بدافع الثأر من تلك الخسارة، وقدم مستوىً مميزاً قاده للفوز على منافسه الكندي بعد ثلاث جولات فقط.

وتوج عبدالمنعم الهاشمي رئيس اتحاد الجو جيتسو، رئيس الاتحاد الآسيوي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيستو، البطل علي القيسي وباقي أبطال النزالات، بحضور صالح الجزيري مدير السياحة في دائرة السياحة والثقافة أبوظبي، ومحمد بن دلموج الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الجو جيتسو، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

ومن جانبه، أعرب البطل العربي الأردني علي القيسي عن سعادته بالعودة إلى التتويج بلقب النسخة العالمية من محاربي الإمارات، مؤكداً أن هذا النجاح كان ثمرة عمل وإعداد لمدة ثلاثة أشهر من أجل النزال الأخير.

وتوجه بالشكر إلى القائمين على البطولة، باعتبارها فرصة رائعة تضيف لمسيرة أي لاعب، وقال: «حققت ما وعدت به بحصد الفوز في النهائي أمام جيسي، بعد نزال صعب ومثير للغاية، وسعادتي لا توصف بلقب هذه النسخة».

وأهدى اللاعب الإنجاز إلى والده في يوم ميلاده، مؤكداً أنه وعده بذلك من قبل وحقق ما وعد به.

وفي بقية النزالات، فاز اللبناني جوش توغو بلقب وزن المتوسط على حساب منافسه الأذري طاهر أبدلييف بقرار الحكام بالإجماع، وتخطى البرازيلي إياجو ريبيرو منافسه الكولومبي خوان بويرتا في وزن الذبابة بقرار الحكام، وانتصر الكازاخي يركين دارمن على الأميركي تايلر راي في وزن المتوسط، بقرار طبيب الحلبة بسبب جرح قاطع تعرض له الأميركي خلال النزال، وحسم الكويتي عبد الله بوشهري منافسته مع الفلبيني جون أدجار في وزن المتوسط عن طريق الإخضاع، وفي نزال السيدات تغلبت الفلبينية كولين بايرون عن طريق إخضاع خصمتها التركية ايسون إرغي في وزن الذبابة.

ومن جانبه، أعرب فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عن سعادته البالغة بالحضور الجماهيري الغفير الذي تابع الحدث من داخل الصالة، كاشفاً عن أن الجماهير ظلت تتوافد حتى الساعات الأخيرة وأنهم اضطروا لزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية رغبة الجماهير.

وأكد درويش أن الاهتمام بالحدث يدفعنا للعمل على تطوير البطولة بصورة دائمة، مؤكداً أن نجاح أي بطولة أو حدث يقاس بالحضور الجماهيري، مؤكداً أن الإقبال الذي شهدته النسختان الأفريقية والدولية خير حافز لهم لمزيد من العمل في النسخ المقبلة.