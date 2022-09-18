الإثنين 19 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أونيون برلين يعود إلى صدارة «البوندسليجا»

أونيون برلين يعود إلى صدارة «البوندسليجا»
18 سبتمبر 2022 21:00

 
برلين (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
«الجناح المشغول» مشكلة ماني في «البافاري»!
كروس يرد على كوفاتش في المصعد

استعاد أونيون برلين صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه على ضيفه فولفسبورج 2- صفر «الأحد»، وذلك ضمن منافسات المرحلة السابعة.
ويدين أونيون برلين بهذا الانتصار إلى مهاجميه الأميركي جوردان سيباتشو، والسورينامي شيرالدو بيكر اللذين سجلا هدفي اللقاء في الدقيقتين 54 و77 توالياً.
وأونيون برلين الذي يلعب موسمه الرابع فقط في دوري الدرجة الأولى، هو الفريق الوحيد الذي لم يُهزم في «البوندسليجا» هذا الموسم، ويحتل الصدارة للأسبوع الثاني على التوالي.
وقبل انطلاق المباراة، أطلقت الجماهير هتافات ترحيبية للمدافع العائد تيمو بومجارتل الذي ظهر للمرة الأولى في التشكيلة الأساسية لأونيون برلين منذ تغلبه على السرطان.
وعلى غرار المرحلة الماضية ضد كولن، بدأ أونيون برلين المباراة بضغط كبير، وكاد يفتتح التسجيل في الثواني الـ45 الأولى من صافرة البداية، عندما سدد يانيك هابيرير كرة قوية كان لها حارس فولفسبورج كوين كاستيلز بالمرصاد.
لكن رغم الفرص المتتالية في الشوط الأول، انتظر أصحاب الأرض حتى الشوط الثاني لتسجيل أول أهداف المباراة، عندما ارتقى سيباتشو لعرضية من بيكر وحوّلها برأسه في الشباك «54».
وتحوّل الممرّر إلى هدّاف في الدقيقة 77، عندما سيطر بيكر على كرة طويلة بصدره قبل أن يسددها في مرمى كاستيلز، ليسجّل هدفه السادس هذا الموسم.
وسجّل بيكر وسيباتشو مجتمعَين تسعة أهداف من أصل 15 هدفاً لأونيون برلين هذا الموسم، مع ثلاث تمريرات حاسمة لبيكر.

الدوري الألماني
أونيون برلين
البوندسليجا
فولفسبورج
آخر الأخبار
محمد بن راشد: نعتز بعلاقات الصداقة التاريخية مع بريطانيا
الإمارات
محمد بن راشد: نعتز بعلاقات الصداقة التاريخية مع بريطانيا
18 سبتمبر 2022
الملك تشارلز جاب المملكة المتحدة منذ وفاة والدته
عربي ودولي
الملك تشارلز يوجه بياناً لبريطانيا والعالم.. قبيل الجنازة
اليوم 07:28
أشخاص يسيرون على جسر نهر هان في أوائل أيام الخريف في سيول
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تتأهب مع اقتراب إعصار نانمادول
اليوم 07:17
الرئيس الأميركي
عربي ودولي
الرئيس الأميركي يعلن نهاية جائحة كورونا
اليوم 07:06
خلال تقديم المساعدات بالسودان (من المصدر)
الإمارات
توزيع مساعدات لمتضرري الفيضانات في الخرطوم
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©