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«أبيض الشباب» يودع تصفيات آسيا

«أبيض الشباب» يودع تصفيات آسيا
18 سبتمبر 2022 20:30

 
بيشكيك (الاتحاد)

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أهدر منتخب الشباب فرصة التأهل إلى كأس آسيا تحت 20 عاماً المقررة في أوزبكستان 2023، بخسارته الثانية على التوالي أمام إيران 0-2 اليوم «الأحد»، على استاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة في التصفيات.
وسجل سعيد سحارخيان «71»، والبديل أمير إبراهيم زاده «90+6»، هدفي إيران، ليحجز الأخير بطاقة التأهل الأولى، بعد ضمان صدارته ترتيب المجموعة، برصيد 9 نقاط، وبقى «أبيض الشباب» في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
وكان «أبيض الشباب» استهل مشواره في التصفيات بالفوز على بروناي 5-0، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام قيرغيزستان «المضيف» 0-2، وفي الثالثة أمام إيران 0-2.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى أوزبكستان المضيف.

الإمارات
منتخب الشباب
تصفيات كأس آسيا
أوزبكستان
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