«أبيض الشباب» يودع تصفيات آسيا



بيشكيك (الاتحاد)



أهدر منتخب الشباب فرصة التأهل إلى كأس آسيا تحت 20 عاماً المقررة في أوزبكستان 2023، بخسارته الثانية على التوالي أمام إيران 0-2 اليوم «الأحد»، على استاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة في التصفيات.

وسجل سعيد سحارخيان «71»، والبديل أمير إبراهيم زاده «90+6»، هدفي إيران، ليحجز الأخير بطاقة التأهل الأولى، بعد ضمان صدارته ترتيب المجموعة، برصيد 9 نقاط، وبقى «أبيض الشباب» في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وكان «أبيض الشباب» استهل مشواره في التصفيات بالفوز على بروناي 5-0، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام قيرغيزستان «المضيف» 0-2، وفي الثالثة أمام إيران 0-2.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى أوزبكستان المضيف.