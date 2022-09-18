الجزيرة الحمراء يرتقي إلى صدارة «الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



انتزع الجزيرة الحمراء صدارة «دوري الدرجة الأولى»، بفارق الأهداف أمام العربي، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، بفوزه الثاني على التوالي 3-0 على حساب مضيفه الذيد، في ختام الجولة الثانية اليوم «الأحد»، والتي شهدت تغلب مصفوت خارج قواعده على التعاون 2-1، ودبا الحصن أمام مضيفه الرمس 3-2، فيما كسب مسافي المواجهة أمام ضيفه الحمرية 2-1.

وقاد «الثنائي» إيجور ألفيس، ودرويش محمد، فريق الجزيرة الحمراء إلى الفوز على الذيد بثلاثية، بعدما سجل الأول «هدفين» في الدقيقتين 35 و41، وأضاف دوريش الهدف الثالث في الدقيقة 83، وهو الفوز الثاني للجزيرة الحمراء بعد الأول أمام مصفوت 2-1.