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الرياضي

9.5 مليون درهم مبيعات مزاد «سباقات دبي»

9.5 مليون درهم مبيعات مزاد «سباقات دبي»
18 سبتمبر 2022 21:30

محمد حسن (دبي)
حقق مزاد سباقات دبي، الذي نظمته هيئة الإمارات لسباق الخيل بمضمار ميدان، مبيعات بلغت 9 ملايين و572 ألف درهم، بعد أن تم بيع جميع الخيول المعروضة التي بلغ عددها 43 خيلاً، من مختلف الأصناف والأعمار بقصد تجديد دماء الإسطبلات خلال الموسم الجديد، ومنح الفرصة لملاك جدد لاقتناء خيول جديدة ومن سلالات فخمة.
وحقق الجواد "ويسترن رايتر" ابن الفحل "شمردل" أعلى الأسعار، حيث تم بيعه بمبلغ 1.8 مليون درهم، وكان من نصيب عذبه للسباقات العائدة للأمير عبد العزيز بن أحمد آل سعود، وحقق "ثندر سكوال" ثاني أعلى مبلغ في المزاد بلغ 600 ألف درهم وانضم لإسطبلات زعبيل، بإشراف بوبات سيمار، ويليه من حيث القيمة الجواد "ديسديوس" الذي حقق مبلغ 470 ألف درهم وانضم لإسطبلات فزاع بإشراف سالم بن غدير.
وشهد المزاد عرض نخبة من أبناء أفضل الفحول في العالم، الأمر الذي يعطي الفرصة للملاك الفرصة لامتلاك خيول جديدة ومن سلالات وفاخرة ، وتم عرض 15 من أبناء الفحل العالمي "دباوي"، و7 من أبناء الفحل "شمردل"، وثلاثة من أبناء الفحل "سي ذا ستارز"، فضلا عن أبناء لكل من "فرانكل" و"دارك أنجل" و"كينجمان" وغيرهم من الفحول العالمية.
وينحدر الجواد "ويسترن رايتر" صاحب السعر الأغلى بالمزاد من الفحل "شمردل" والفرس "يودلينج " ابنة الفحل "ميداليا دورو".
وجاءت إسطبلات زعبيل بإشراف بطل المدربين بوبات سيمار، في الصدارة من حيث المشتريات في مزاد سباقات دبي، حيث استحوذت على 13 خيلاً، شكلت إضافة قوية لهذا الإسطبلات العريقة لتدخل إلى الموسم الجديد أكثر قوة.

هيئة الإمارات لسباقات الخيل
شمردل
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